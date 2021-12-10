Son dakika haberi: Bakan Karaismailoğlu tarihi açıkladı! Türksat 5B uzaya fırlatılacak

Karaismailoğlu daha önce yaptığı açıklamada TÜRKSAT 5B'nin özelliklerine değinmişti:

Türksat 5B uydusunun özelliklerine de değinen Karaismailoğlu, faydalı yük kapasitesi ve güç değerleri ile Türksat uydu filosunun en güçlüsü olacak Türksat 5B'nin Sabit Uydu Servis FSS sınıf uydulara göre en az 20 kat fazla kapasite verimliliği bulunan yüksek verimli uydu (High ThroughputSatellite-HTS) kategorisinde yer aldığını söylemişti.

Karaismailoğlu, uydunun Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu'nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ve yakın komşu ülkelerini içeren geniş bir kapsama alanında hizmet vereceğini belirterek, şunları kaydetmişti.