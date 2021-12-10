Son dakika haberi: Bakan Karaismailoğlu tarihi açıkladı! Türksat 5B uzaya fırlatılacak

Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Türksat 5B uydusu ile ilgili önemli tarihi açıkladı. Bakan Karaismailoğlu, "Türksat 5B uydumuz 19 Aralık 2021 Pazar günü saat 06.58'de, Space X Falcon 9 roketiyle fırlatılacak." ifadelerini kullandı.
20 KAT FAZLA VERİMLİLİĞE SAHİP
Karaismailoğlu, "Türksat 5B, Türkiye'nin uydu ve iletişim imkânı olan KA band kapasitesini 15 kat artıracak. Türksat 5B, sabit sınıf uydularına göre 20 kat daha fazla verimliliğe sahip." dedi.
Karaismailoğlu daha önce yaptığı açıklamada TÜRKSAT 5B'nin özelliklerine değinmişti:
Türksat 5B uydusunun özelliklerine de değinen Karaismailoğlu, faydalı yük kapasitesi ve güç değerleri ile Türksat uydu filosunun en güçlüsü olacak Türksat 5B'nin Sabit Uydu Servis FSS sınıf uydulara göre en az 20 kat fazla kapasite verimliliği bulunan yüksek verimli uydu (High ThroughputSatellite-HTS) kategorisinde yer aldığını söylemişti.
Karaismailoğlu, uydunun Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu'nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ve yakın komşu ülkelerini içeren geniş bir kapsama alanında hizmet vereceğini belirterek, şunları kaydetmişti.
"Frekansın tekrar kullanımı ve çoklu hüzme kapsama konseptlerinin kullanıldığı Ka-Band faydalı yükü ile toplamda 55 Gbps'den daha fazla veri iletim kapasitesi sağlayacak. Türkiye'nin uydu veri iletişim kapasitesi olan Ka-Band kapasitesini 15 kattan fazla artıracak olan Türksat 5B, uydu haberleşmesinin kullanıldığı özellikle denizcilik ve havacılık gibi ticari sektörlerde etkin bir biçimde yerini alacak."
Türksat 5B uydusunun sağlayacağı yüksek veri kapasitesiyle Türkiye'nin karasal altyapıyla erişilemeyen yerlerine de ulaşılabileceğine ve internet altyapısı kurulabileceğine de dikkati çeken Karaismailoğlu, "Ayrıca 35 yılın üzerindeki manevra ömrüyle 42 derece doğu yörüngesindeki ilgili frekans ve yörünge kullanım haklarının korunması temin edilecek." ifadelerini kullanmıştı.
Türksat 5B— Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) November 24, 2021
Yolculuk Başlıyor🚀 pic.twitter.com/ukRjbYS0pu
TÜRKSAT 5B TÜRKİYE'NİN İHRACATINI ARTIRACAK
Karaismailoğlu, Türksat 5B'nin Türkiye'nin uydu haberleşmesi ihtiyaçları için sağlayacağı kapasite artışıyla kamu kurumları ile özel şirketlerin uydu haberleşme ihtiyaçlarının karşılanmasında maliyet etkin çözümler üretilmesini sağlayacağına dikkati çekmişti.
Uydunun, Türksat'ın yurt dışı pazarındaki rekabet gücünü artıracağını vurgulayan Karaismailoğlu, "Uydumuz üzerinden sağlanacak etkin haberleşme çözümleriyle Türksat'ın ve ülkemizin ihracat gelirlerinin artırılması hedeflenmektedir." değerlendirmesinde bulunmuştu.