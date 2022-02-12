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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika haberi | Bakan Nureddin Nebati yeni ekonomi paketini açıklayacak: 3 adımlı yeni yol haritası...
Giriş Tarihi: 12.2.2022 10:41 Son Güncelleme: 12.2.2022 10:48

Son dakika haberi | Bakan Nureddin Nebati yeni ekonomi paketini açıklayacak: 3 adımlı yeni yol haritası...

Son dakika haberi | Bakan Nureddin Nebati yeni ekonomi paketini açıklayacak: 3 adımlı yeni yol haritası...

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, piyasaların ve vatandaşların merak ettiği yeni ekonomi paketini bugün saat 14.00'te açıklayacak. Bakan Nebati'nin paylaşacağı pakette ise 3 adım öne çıkıyor: Yastık altındaki altınların finansal sisteme aktarılması, fiyat artışlarının önüne geçmek için yeni tedbirler ve Kredi Garanti Fonu (KGF) aracılığıyla işletmelere ve ihracatçılara destek...

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati bugün saat 14.00'te, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'na katılacak. Birçok destek, tedbir ve teşvik paketi açıklayacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, son dönemde yaşanan fiyat artışlarının önüne geçmek amaçlı bazı tedbirlerin kamuoyuyla paylaşılacağı bir program düzenleyecek.

SON DAKİKA: Yeni ekonomi paketi açıklanıyor!

Nebati, bu tedbirlerin yanı sıra Kredi Garanti Fonu (KGF) aracılığıyla işletmelere ve ihracatçılara destek sağlamak amaçlı selektif bir finansman destek paketini açıklayacak.

Toplantıda, "Türkiye Ekonomi Modeli" çerçevesinde, yastık altındaki altınların finansal sisteme aktarılması amacıyla atılacak adımlar da kamuoyuna duyurulacak.

Başta emtia fiyatlarındaki artışlarla son dönemde küresel bir sorun haline gelen enflasyon karşısında kapsamlı bir yol haritasını açıklamaya hazırlanan Bakan Nebati, alınacak önlemlere ek olarak tüm paydaşların katkısı ve desteğiyle üretici ve tüketici fiyatlarındaki artışların önüne geçmeye yönelik birçok tedbir paketine ilişkin bilgi verecek.

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Son dakika haberi | Bakan Nureddin Nebati yeni ekonomi paketini açıklayacak: 3 adımlı yeni yol haritası...
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