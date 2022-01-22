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Giriş Tarihi: 22.1.2022 11:51 Son Güncelleme: 22.1.2022 12:06

Son dakika haberi | Banka ve kredi kartı kullananlar dikkat! Temassız ödeme limiti yükseliyor

AA
Son dakika haberi | Banka ve kredi kartı kullananlar dikkat! Temassız ödeme limiti yükseliyor

Son dakika haberi: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) kartlı ödemelerde, salgın tedbirleri kapsamında, temassız işlem limitinin, 1 Şubat’tan itibaren geçerli olmak üzere 500 Türk lirası olarak yeniden güncellenmesine karar verdi.

Son dakika haberi... BDDK'nın Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ve Bankalararası Kart Merkezi'ne (BKM) gönderdiği yazıda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'de yayılımının önlenmesi amacıyla bankacılık sektöründe bazı tedbirlerin alındığı hatırlatıldı.

Daha önce 250 Türk lirasına çıkarılan kartlı ödemelerde temassız işlem limitinin 7 Mayıs 2021'de 350 Türk lirası olarak güncellendiği aktarılan yazıda, salgın vakalarının devam ettiği bu günlerde kartlı ödemelerde temassız işlem limitinin, 1 Şubat'tan itibaren geçerli olmak üzere 500 Türk lirası olarak yeniden güncellenmesine karar verildiği bildirildi.

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Son dakika haberi | Banka ve kredi kartı kullananlar dikkat! Temassız ödeme limiti yükseliyor
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