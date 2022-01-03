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Giriş Tarihi: 3.1.2022 19:50 Son Güncelleme: 3.1.2022 20:10

Son dakika haberi! Başkan Erdoğan duyurdu, yeni mezun istihdamına teşvik: 100 bin TL destek verilecek

Son dakika haberi! Başkan Erdoğan duyurdu, yeni mezun istihdamına teşvik: 100 bin TL destek verilecek

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Yeni mezunların teşviki için karar alındığını vurgulayan Başkan Erdoğan, "Yeni mezun gençleri istihdam eden işletmelere 100 bin TL destek verilecek" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Yılın ilk Kabine Toplantısı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirildi. Yaklaşık olarak 3 saat süren toplantının ardından kameraların karşısına geçen Başkan Erdoğan toplantıda alınan kararları duyurdu.

"İŞLETMELERİMİZE 100 BİN LİRA DESTEK VERİYORUZ"

KOSGEB desteği ile ilgili alınan kararı aktaran Başkan Erdoğan, "Son 12 aydaki çalışan sayısını koruyup, meslek lisesi, üniversite mezunu gencimizi en az 12 ay boyunca istihdam eden işletmelerimize, 100 bin lira destek veriyoruz. Kadın istihdamında bu rakam 110 bin lirayı buluyor." ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan açıkladı: Üniversite mezunu istihdam edenlere 100 bin lira destek verilecek | Video

"AMACIMIZ 75 BİN YENİ İSTİHDAM"

Açıklamalarına devam eden Erdoğan, "Mikro işletmelerde 2 ve küçük işletmelerde 5 personele kadar uygulanacak bu destek rakamı faizsiz olarak 2 yıl sonra 24 ayda geri ödenecek. Amacımız bu programla 75 bin yeni istihdam." dedi.

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Son dakika haberi! Başkan Erdoğan duyurdu, yeni mezun istihdamına teşvik: 100 bin TL destek verilecek
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