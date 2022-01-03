Son dakika haberi! Başkan Erdoğan duyurdu, yeni mezun istihdamına teşvik: 100 bin TL destek verilecek

"İŞLETMELERİMİZE 100 BİN LİRA DESTEK VERİYORUZ"

KOSGEB desteği ile ilgili alınan kararı aktaran Başkan Erdoğan, "Son 12 aydaki çalışan sayısını koruyup, meslek lisesi, üniversite mezunu gencimizi en az 12 ay boyunca istihdam eden işletmelerimize, 100 bin lira destek veriyoruz. Kadın istihdamında bu rakam 110 bin lirayı buluyor." ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan açıkladı: Üniversite mezunu istihdam edenlere 100 bin lira destek verilecek | Video