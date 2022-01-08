Son dakika haberi | Başkan Erdoğan talimat verdi: 3600 ek gösterge için yeni çalışma

MAYIS AYINDA MECLİS'TE

Kamu personelinin yakından takip ettiği 3600 ek gösterge ile ilgili sadece belli meslek gruplarını değil tüm kamuyu kapsayacak şekilde bir hazırlık yapıldığı öğrenildi. Çalışmanın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile mayıs ayında TBMM gündemine taşınması planlanıyor.

Alternatifler arasında öne çıkan bu çalışmaya göre tüm kamu personeli için 3600 gösterge verilecek.