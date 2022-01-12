Son dakika haberi: Başkan Erdoğan’dan çalışanlara maaş zammı ve enflasyon mesajı! Temmuz ayını işaret ederek açıkladı!

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda ekonomiye yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan özel okul ücretleriyle ilgili, "Özel okul ücretlerindeki artış tavanını yüzde 36 seviyesiyle sınırladık." ifadelerini kullandı.
ÇALIŞANLARA MAAŞ ZAMMI VE ENFLASYON MESAJI
Başkan Erdoğan temmuz ayını işaret ederek enflasyon ve maaş zammı sinyali de verdi. Erdoğan, "Önümüzdeki Temmuz ayında enflasyon gerçekleşmesine ve şartlara bakarak gerekirse çalışanlarımızın durumlarını yeniden değerlendireceğiz." dedi.
"ONLARIN BAŞARAMADIKLARINI BAŞARDIK"
Ülkemizin hiçbir kesimini enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Enflasyon durumuna göre gerekirse Temmuz ayında çalışanlarımızın durumlarını yeniden gözden geçireceğiz. Biz çalışıp ürettikçe, büyüdükçe karşımızdaki sorunlar da küçülecek. Önceliğimiz istihdamı artırarak hedeflerimizi birer birer yerine getirmektir. Alınan tüm tedbirlerin istihdamı korumaya yönelik olduğuna dikkatleri çekmek istiyorum. Biz salgın döneminde 2 milyon 700 bin ilave istihdam ile onların başaramadıklarını başardık. Bizi bu yoldan alı koyacak hiçbir tehdide boyun eğmedik, eğmeyeceğiz.
Biz bu zamana kadar laf ile değil, icraat ile milletimizin karşısına çıktık. Önümüzdeki yaz ayında bu fedakarlık ve çalışmalarımızın karşılıklarını hep birlikte almaya başlayacağız. İşte o zaman 2023 Türkiye için tarihi bir dönüm noktası ve unutulmaz bir bayram haline dönüşecektir.
ENFLASYONDAKİ ŞİŞKİNLİĞİ AŞACAĞIZ
Salgın süreci küresel ekonominin 2008 finans krizi ile bozulmuş dengelerini daha sert şekilde altüst etmiştir. Enerji ve gıda fiyatları başta olmak üzere EMTIA fiyatlarının yükselmesi ile gelişmiş ülkeler 5 katı, 7 katına çıkan enflasyonlar ile karşı karşıya kalmıştır. Tarihlerinde görülmemiş oranlara ulaştılar. Ülkemizde de enflasyon sorunu elbette vardır. Türkiye döviz sorunu gibi can yakıcı bi sorunla da boğuşmuştur. Enflasyonda da döviz kurunda da olduğu gibi ülkemizin gerçekleri ile uyuşmayan bir şişkinlik olduğu açıktır. Bu enflasyondaki bu şişkinliği aşacağız.