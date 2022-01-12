Son dakika haberi: Başkan Erdoğan’dan çalışanlara maaş zammı ve enflasyon mesajı! Temmuz ayını işaret ederek açıkladı!

Biz bu zamana kadar laf ile değil, icraat ile milletimizin karşısına çıktık. Önümüzdeki yaz ayında bu fedakarlık ve çalışmalarımızın karşılıklarını hep birlikte almaya başlayacağız. İşte o zaman 2023 Türkiye için tarihi bir dönüm noktası ve unutulmaz bir bayram haline dönüşecektir.

ENFLASYONDAKİ ŞİŞKİNLİĞİ AŞACAĞIZ

Salgın süreci küresel ekonominin 2008 finans krizi ile bozulmuş dengelerini daha sert şekilde altüst etmiştir. Enerji ve gıda fiyatları başta olmak üzere EMTIA fiyatlarının yükselmesi ile gelişmiş ülkeler 5 katı, 7 katına çıkan enflasyonlar ile karşı karşıya kalmıştır. Tarihlerinde görülmemiş oranlara ulaştılar. Ülkemizde de enflasyon sorunu elbette vardır. Türkiye döviz sorunu gibi can yakıcı bi sorunla da boğuşmuştur. Enflasyonda da döviz kurunda da olduğu gibi ülkemizin gerçekleri ile uyuşmayan bir şişkinlik olduğu açıktır. Bu enflasyondaki bu şişkinliği aşacağız.