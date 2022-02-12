Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika haberi... Başkan Erdoğan'dan KDV indirimi sonrası marketlere flaş çağrı: Denetim seferberliğine başlıyoruz
Giriş Tarihi: 12.2.2022 16:09 Son Güncelleme: 12.2.2022 16:10

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan'dan KDV indirimi sonrası marketlere flaş çağrı: Denetim seferberliğine başlıyoruz

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan’dan KDV indirimi sonrası marketlere flaş çağrı: Denetim seferberliğine başlıyoruz

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Ekonomi Paketi'nin açıklandığı programa katıldı ve dikkat çeken mesajlar verdi. Başkan Erdoğan, temel gıda ürünlerinde uygulanan yüzde 8'lik KDV'nin yüzde 1'e düşürüldüğünü açıkladı. Başkan Erdoğan, fiyatlardaki indirimin Pazartesi gününden itibaren vatandaşa doğrudan yansıması vurgusunu yaparak, "Denetim seferberliği başlatıyoruz. İlgili bakanlıklarımız, fiyatları makul izahı olmayan şekilde artırılmış ürünlerle mücadele edeceklerdir." dedi.

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'na Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı. Başkan Erdoğan, "Mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair kararın yürürlüğe koyulmasına karar verilmiştir." dedi.

"KDV Sistemini Sadeleştirme Programımız kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz." diyen Erdoğan, "KDV'si yüzde 1'e inen ürünler, enflasyon sepetinde ciddi bir ağırlığa sahiptir." ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan, "Ülkemiz ekonomisini yatırım, istihdam, üretim ihracat ve cari fazlayla büyütme yolunda kararlılıkla ilerliyoruz." diye konuştu.

Başkan Erdoğan şunları söyledi:

Milletimizi enflasyona ezdirmemek için elimizden ne gerekiyorsa yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz.

DEVLETİN YAPTIĞI VE ÜSTLENDİĞİ YÜKÜ PAYLAŞMAK MİLLİ BİR GÖREVDİR

KDV'yi yüzde 1'e indirmemiz, ürünlerde anında yüzde 7'lik düşüş demektir. Gıda ürünlerinde pazartesi günü yüzde 7'lik bir indirim yapılmasını bekliyoruz. Pazartesi günü vatandaşlarımıza doğrudan yansıtacak bir hamle bekliyoruz. İçinden geçtiğimiz şu kritik dönemde devletin yaptığı ve üstlendiği yükü paylaşmak milli bir görevdir. Hepimiz aynı gemideyiz. Bu geminin aldığı her zarar, ortak zararımızdır.

DENETİM SEFERBERLiĞi BAŞLATIYORUZ

Yaptığımız KDV indirimi de sektörden beklediğimiz indirim de aynı amaca yöneliktir. Bir denetim seferberliği başlatıyoruz. İlgili bakanlıklarımız, fiyatları makul izahı olmayan şekilde artırılmış ürünlerle mücadele edeceklerdir. Yeniden tek haneli enflasyona geçeceğiz.

Son dakika haberi | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Yeni Ekonomi Paketi'ni açıkladı: Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Temel gıda ürünlerine KDV müjdesi: Yüzde 1'e düştü

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
DAP halka arz ediliyor!
DAP halka arz ediliyor!
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan'dan KDV indirimi sonrası marketlere flaş çağrı: Denetim seferberliğine başlıyoruz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA