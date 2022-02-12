Son dakika haberi... Başkan Erdoğan’dan KDV indirimi sonrası marketlere flaş çağrı: Denetim seferberliğine başlıyoruz

Başkan Erdoğan şunları söyledi:

Milletimizi enflasyona ezdirmemek için elimizden ne gerekiyorsa yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz.

DEVLETİN YAPTIĞI VE ÜSTLENDİĞİ YÜKÜ PAYLAŞMAK MİLLİ BİR GÖREVDİR

KDV'yi yüzde 1'e indirmemiz, ürünlerde anında yüzde 7'lik düşüş demektir. Gıda ürünlerinde pazartesi günü yüzde 7'lik bir indirim yapılmasını bekliyoruz. Pazartesi günü vatandaşlarımıza doğrudan yansıtacak bir hamle bekliyoruz. İçinden geçtiğimiz şu kritik dönemde devletin yaptığı ve üstlendiği yükü paylaşmak milli bir görevdir. Hepimiz aynı gemideyiz. Bu geminin aldığı her zarar, ortak zararımızdır.