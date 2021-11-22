Son dakika haberi | Bitcoin ve kripto paralar için sular durulmuyor! Kayıp büyük oldu

Son dakika haberler…Kripto para piyasasının en büyük hacimli birimi Bitcoin'de sular durulmuyor. 11 Kasım tarihinde 69 bin dolar ile zirve seviyesini gören Bitcoin 56 bin dolara kadar çekildi. Kripto para 12 gündür düşüş trendi içerisinde yer alıyor. Bitcoin bugün ise akşam saatlerine doğru bir miktar toparlama yaşada teknik olarka kısa vadeli düşüş trendi içerisinde bulunuyor.
SON DAKİKA | BİTCOİN VE KRİPTO PARALARDA KAYIP BÜYÜK OLDU
Bitcoin, 2021 Nisan ayında 64.854 dolar seviyesini görerek zirve seviyesini test etmesinin ardından TESLA CEO'su Elon Musk'ın açıklamalarıyla başlayan süreçle beraber 30 bin doların altına sarkmıştı. Dünyada birçok kişi merkezi olmayan para olarak nitelendirilen bu kripto paralarda yaşanan düşüşle panik satışı yapmış büyük zarara uğramıştı.
BİTCOİN'İN AÇIKLAMALARA AŞIRI TEPKİ VERMESİ SPEKÜLASYONLARI KOLAYLAŞTIRIYOR
Yüzde 50'nin üzerinde değer kaybeden Bitcoin sonrası düşüş dalgası diğer alt-coinlere sıçramış, düşüş buralarda daha sert yaşanmıştı. Nisan ayında başlayan düşüş trendi Bitcoin için yaklaşık 3 ay sürdü. Uzunca bir süre 30 bin dolar bandında dalgalanan Bitcoin, özellikle El Salvador'un resmi para olarak kripto parayı kabul etmesiyle bir yükseliş trendi yakaladı.
TEMMUZ AYINDA YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ
Özellikle tanınmış kişilerin ve kurumların açıklamalarına aşırı tepki veren kripto para piyasalarının en büyük hacimli birimi Bitcoin Temmuz ayının son haftasıyla beraber yükselişte ivme yakaladı.
Küresel düzeyde artan enflasyon endişeleriyle parasının değerini korumak isteyen birçok kişi yükseliş trendine giren Bitcoin ve kripto paraları tercih etti. Bununla beraber bazı kurumların Bitcoin üzerinden ödeme veya fon işlemlerine olanak vermesi yükselişe hız kattı.
Dünyada hem enflasyondan korunma aracı hem de spekülatif amaçlı kripto paraları tercih eden sayısı bu gündemde arttı.
BİTCOİN'DE SULAR DURULMUYOR
Bitcoin 11 Kasım tarihinde 69 bin dolar seviyesine yükselerek yeni tarihi zirvesini yaptı. Bu seviyenin ardından özellikle ABD'den gelen haber akışının etkisiyle sert dalgalanan Bitcoin yeniden yönünü aşağı kırdı.
ABD Başkanı Joe Biden'nın açıkladığı ve ekonomi planının ilk aşamasını oluşturan yaklaşık 1 trilyon dolarlık altyapı paketinin onaylanma süreci düşüşte etkili oldu.
Joe Biden'ın gelir artırıcı vergi düzenlemesi olarak dillendirilen bu pakette, kripto para sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için 'komisyoncu' gibi yeni tanımlar bulunurken, piyasada faaliyette bulunan özellikle madencilik işlemlerinde doğrulayıcı olarak çalışanların da bu kapsama dahil edilmiş olması tedirginlik yarattı.
NELER DEĞİŞİYOR?
ABD Milli Gelirler İdaresi tasarının yasallaştırılmasıyla kripto paraların altyapısı Blockchain ağında faaliyet gösterenlerden rapor talep edebilmesinin yolunu açtı. Bu durumla beraber piyasadan kazançlar üzerinden vergi alınmasının yolu açılmış oldu.
ABD'DE GELİR İDARESİ BAŞKANI SIK SIK BİTCOİN VE KRİPTO PARALAR İÇİN YETKİ İSTİYORDU
Zaten ABD Gelir İdaresi Başkanı Charles Rettig kripto paralar için sık sık yetki istiyordu. Rettig daha önce yaptığı açıklamada kripto para pazarının değerinin 2 trilyon doların üzerinde olduğunu, dünya genelinden 8 bin 600 kripto para borsası bulunduğunu belirterek, "Kripto sanal paraların çoğu radar ekranlarından uzak durmak için dizayn edilmişler" açıklamasında bulunmuştu.
"YILDA 1 TRİLYON DOLAR VERGİ AÇIĞI VAR"
Rettig, kripto varlık değerlerindeki artıştan elde edilen devasa karların IRS'ten kaçırıldığını, yılda 1 trilyon dolar civarında "vergi açığı" oluşturduğu tahmin ettiğini de söyledi.
UZMANLAR KRİPTO PARALAR KONUSUNDA UYARDI: KREDİLİ İŞLEM YAPMAYIN
Kripto paralar ve Bitcoin'de zaman zaman yaşanan sert yükselişler, finansal okur yazar olmayan bir çok küçük yatırımcıda 'Sürekli yükselecek' algısı yaratarak büyük mağduriyetler oluşturuyor.
KRİPTO PARALARDA KREDİLİ İŞLEM YAPMAYIN
Özellikle kredili işlemler nedeniyle küçük yatırımcının zarar ettiğini vurgulayan uzmanlar, finansal okur yazar olmayanların kripto paralarda büyük pozisyonlar almamaları gerektiğini açıkladı.