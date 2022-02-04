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Giriş Tarihi: 4.2.2022 12:59 Son Güncelleme: 4.2.2022 13:13

Son dakika haberi - Doğal gaz faturalarında yeni düzenleme olacak mı? Başkan Erdoğan Ukrayna dönüşü yanıtladı

MELİH ALTINOK MELİH ALTINOK
BURHANETTİN DURAN BURHANETTİN DURAN
Son dakika haberi - Doğal gaz faturalarında yeni düzenleme olacak mı? Başkan Erdoğan Ukrayna dönüşü yanıtladı

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ziyareti sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, elektrikteki kademeli tarife düzenlemesinin ardından doğalgaz faturaları için de önemli açıklamalar yaptı. Başkan Erdoğan, "Bundan sonraki süreçte de biz vatandaşımızı dara, zora sokacak bir fiyat uygulamasını yapmayız." dedi.

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, elektrik ve doğalgaz faturaları ile ilgili Ukrayna dönüşü önemli açıklamalar yaptı. Başkan Erdoğan, "Şu an Avrupa'nın en ucuz doğalgazı bizde. Geçen yıl elektrik faturalarında yüzde 50, doğal gaz faturalarında yüzde 75 oranında devlet olarak sübvansiyon sağladık. Tarifelere yansıtılmayan toplam sübvansiyon tutarı 100 milyar lirayı buldu." dedi. İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının detayları...

SORU: Tüm dünyada enerji maliyetlerinin artmasının bizde de özellikle elektrik ve doğal gaz faturalarına bir yansıması oldu. Siz de vatandaştan gelen talep doğrultusunda elektrik fatura tarifelerinde kilovat oranını değiştirdiniz. Acaba vatandaşa, küçük esnafa yansıyacak yeni bir düzenleme olabilir mi? Doğalgazda da benzer bir düzenleme olabilir mi?

CEVAP: Biz doğalgazda ve elektrikte zaten bu süreç içerisinde ciddi manada sübvansiyon yaptık. Avrupa ile mukayese edilmeyecek derecede bir sübvanse yaptık. Şu an Avrupa'nın en ucuz doğalgazı bizde. Geçen yıl elektrik faturalarında yüzde 50, doğal gaz faturalarında yüzde 75 oranında devlet olarak sübvansiyon sağladık. Tarifelere yansıtılmayan toplam sübvansiyon tutarı 100 milyar lirayı buldu. 2022 yılında da doğalgazın 4'te 3'ü hala sübvanse ediliyor. Dünya enerji noktasında büyük bir darboğazda. Biz bu darboğazı öngördük ve güçlü, sosyal devlet mantığıyla tedbirlerimizi aldık. Kademeli tarife de Türkiye'deki hanelerin ortalama elektrik tüketimleri hesaplanarak 150 kilovatsaat olarak belirlenmişti. Gelen talepler üzerine birinci kademe aylık 210 kilovatsaate çıkarıldı. Bundan sonraki süreçte de biz vatandaşımızı dara, zora sokacak bir fiyat uygulamasını yapmayız.

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Son dakika haberi - Doğal gaz faturalarında yeni düzenleme olacak mı? Başkan Erdoğan Ukrayna dönüşü yanıtladı
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