Son dakika haberi | Elektrik faturalarına yeni düzenleme ve indirim nasıl olacak? Elektrik tarifeleri için kritik zirve başladı!

Son dakika haberi... Elektrik faturalarına yeni düzenleme beklentisi kamuoyunda artarken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bugün bakanlıkta 21 elektrik dağıtım şirketinin sahipleri ve üst yönetimlerini topladı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın elektrik faturalarında yeni düzenlemeye gidileceğini açıklamasının ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı harekete geçmişti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, çeşitli sosyal kesimlerden indirimli elektrik tarifesinden yararlanmaya dönük taleplerin olduğunu ifade ederek "Hem Bakanlığımız hem de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu bu talepleri değerlendiriyor. Henüz net bir şey ortaya çıkmadı, çıkınca kamuoyuyla paylaşacağız. Esnaflarımız, küçük işletmeler ve birtakım STK'lerden gelen talepler var. Hepsini değerlendiriyoruz." diye konuşmuştu.
ELEKTRİK FİYATLARINA İNDİRİM MASADA!
Tüm Türkiye'nin gözlerinin çevrili olduğu toplantıda elektrik fiyatları da masada olacak. Toplantıya, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) yönetimleri de katılıyor. Bakanlık başta esnaf olmak üzere küçük işletmelerin yeni tarife taleplerini topluyor. Dağıtım şirketleri ile maliyet hesabı çıkarıldıktan sonra yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesi bekleniyor. Konutlar için tarife sınırının yükseltilmesi ve dağıtım bedellerinde indirim gibi başlıklar üzerinde de duruluyor.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre toplantıda, şirketlerin ise mevcut borçlarının yönetilmesi için bakanlıktan bazı talepleri olacak. Bu kapsamda EÜAŞ üzerinden kendilerine elektriğin ucuz satılmasını talep edecekleri öğrenildi. Bu şekilde elektrik fiyatlarında doğrudan bir indirim yapılması da gündeme gelebilecek.
100 MİLYARLIK DESTEK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçen yıl elektrik ve doğalgaz faturalarında 100 milyar liralık destek sağlandığını belirterek, "Elektrikte birinci kademede yüzde 50, doğalgazda ise yüzde 75'lik devlet desteği devam ediyor. Örneğin, 100 liralık elektrik faturasının 50'si, gazda ise 100 liralık faturanın 75'i hükümetimiz tarafından karşılanıyor. Dar gelirli vatandaşlara desteğimiz sürecektir" dedi.
İKLİM KRİZİ VE AFETLER İÇİN YOL HARİTALARI KONUŞULACAK
Görüşme kapsamında, yangın, sel, deprem ve yoğun kış koşulları gibi olası afet durumlarında şirketlerin plan ve yol haritaları masaya yatırılacak. Yetkililerin, bu çerçevede küresel iklim değişikliği çalışmalarına ve afet senaryolarına ilişkin sunum yapmaları bekleniyor. Dönmez ayrıca, yetkililerden 2022'de yapılacak yatırımlar hakkında bilgi alacak.