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Haberler Ekonomi Haberleri Son Dakika Haberi: Emekli ve memur Temmuz zammı büyük oranda netleşti! Zam oranı şimdiden yüzde 35'i aştı: En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 5.6.2022 19:12

Son Dakika Haberi: Emekli ve memur Temmuz zammı büyük oranda netleşti! Zam oranı şimdiden yüzde 35'i aştı: En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Son Dakika Haberi: Emekli ve memur Temmuz zammı büyük oranda netleşti! Zam oranı şimdiden yüzde 35’i aştı: En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?

Son dakika haberi: Emekli zammı ve memur zammı için belirleyici olacak Mayıs ayı enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklandı. Buna göre 5 aylık enflasyon oranı yüzde 35,64 olarak gerçekleşirken, bu rakam SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı olarak kesinleşti. 2022 yılı 5 aylık memur enflasyon farkı ise yüzde 28,14 olarak belli olurken, yüzde 7 toplu sözleşme zam oranı ile de memur zammı yüzde 35,14 olarak kayıtlara geçti. Peki 'En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak, emekli ve memur maaşları kaç TL olacak.' İşte kesinleşen rakamlarla meslek meslek yeni memur ve emekli maaşları...

Temmuz zammı için 1 aydan az bir zaman kala, gelen veriler yeni emekli ve memur maaşları için ipuçlarını güçlendirdi. Emekli ve memur maaş zammı 5 aylık enflasyon oranı sonrası yüze 35'i aştı. Öte yandan milyonlarca kişi 'Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak, emekli ve memur Temmuz zammı ne zaman açıklanacak' sorularına cevap arıyor. Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası 4 Temmuz günü emekli ve memur zammı kesinlik kazanacak.

Sabah.com.tr Ekonomi Servisi 5 aylık enflasyon rakamları sonrası yeni maaşları kalem kalem hesapladı...

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI TEMMUZ ZAMMI İLE NE KADAR OLACAK?

5 aylık rakamlara göre;

  • Memur enflasyon farkı
  • Emekli ve memur zammı
  • En düşük emekli ve memur maaşı
  • SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşları
  • Meslek meslek memur ve memur emeklisi maaşları ne kadar oldu?

TIKLA ÖĞREN! 5 AYLIK MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI KESİNLEŞTİ! YENİ MAAŞLAR MESLEK MESLEK HESAPLANDI: TIKLA ÖĞREN!

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Son Dakika Haberi: Emekli ve memur Temmuz zammı büyük oranda netleşti! Zam oranı şimdiden yüzde 35'i aştı: En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?
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