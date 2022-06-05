Temmuz zammı için 1 aydan az bir zaman kala, gelen veriler yeni emekli ve memur maaşları için ipuçlarını güçlendirdi. Emekli ve memur maaş zammı 5 aylık enflasyon oranı sonrası yüze 35'i aştı. Öte yandan milyonlarca kişi 'Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak, emekli ve memur Temmuz zammı ne zaman açıklanacak' sorularına cevap arıyor. Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası 4 Temmuz günü emekli ve memur zammı kesinlik kazanacak.

Sabah.com.tr Ekonomi Servisi 5 aylık enflasyon rakamları sonrası yeni maaşları kalem kalem hesapladı...

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI TEMMUZ ZAMMI İLE NE KADAR OLACAK?

5 aylık rakamlara göre;

Memur enflasyon farkı

Emekli ve memur zammı

En düşük emekli ve memur maaşı

SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşları

Meslek meslek memur ve memur emeklisi maaşları ne kadar oldu?

TIKLA ÖĞREN! 5 AYLIK MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI KESİNLEŞTİ! YENİ MAAŞLAR MESLEK MESLEK HESAPLANDI: TIKLA ÖĞREN!