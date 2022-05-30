Son dakika haberleri...Emekli ve memur Temmuz zammı 2022 için geri sayım başladı. Gelen son verilere göre Mayıs ayı enflasyon beklentisi belli olurken, Temmuz zammı için de ipuçları oldukça güçlendi. 4 aylık enflasyon oranı yüzde 31,71 olarak kayıtlara geçti. Emekli zammı, memur zammı ve kira artış oranı gibi birçok kalemde etkili olacak Mayıs ayı enflasyon oranı ile 5 aylık, Haziran enflasyon oranı ile de 6 aylık enflasyon oranı belli olacak. Bununla beraber Merkez Bankası'nın enflasyon beklenti anketi açıklandı.

4 aylık emekli zammı ve memur enflasyon farkı ne oldu? Mayıs ve Haziran ayı enflasyon beklentisi Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 5 aylık emekli zammı ve memur enflasyon farkı ne olacak? 6 aylık enflasyon beklentisi ile emekli ve memur maaşları ne olacak? En düşük emekli ve memur maaşı hesabı

İşte milyonların en çok merak ettiği bu 6 sorunun cevabı ve meslek meslek yeni maaş hesapları...