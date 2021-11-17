SON DAKİKA

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Giriş Tarihi: 17.11.2021 09:28 Son Güncelleme: 17.11.2021 09:28

Son dakika haberi | Ev sahibi olan herkesi ilgilendiriyor: DASK tutarlarında değişiklik

Son dakika haberi | Ev sahibi olan herkesi ilgilendiriyor: DASK tutarlarında değişiklik

Ev sahibi olan herkesi ilgilendiren son dakika haberi geldi. Buna göre; Zorunlu Deprem Sigortası'nın teminatlarında 2022 yılından itibaren geçerli olmak üzere değişiklikler yapıldı. Azami olarak ödenecek teminat 268 bin liradan 320 bin liraya çıkarıldı. İşte son dakika haberinin detayları!

Son dakika haberi: Tüm konut ve iş yerlerine yapılması zorunlu olan ancak isteğe bağlı yapılabilen Zorunlu Deprem Sigortası'nda 2022 yılına ilişkin tarifeler belirlendi. Buna göre herhangi bir afet durumunda konut ya da iş yerinin yıkılması halinde ödenecek teminat tutarı 320 bin lirayı aşamayacak.

Betonarme yapılarda prim toplanırken metrekare birim maliyeti 1268 liradan 1508 liraya, diğer yapı türleri için de 874 liradan 1040 liraya yükseltildi.

PRİM MİKTARLARI DEĞİŞTİ

Yapılan düzenleme ile asgari prim tutarları her halükârda risk grubuna göre birinci gruptan yedinci gruba sırasıyla 140 TL, 120 TL, 90 TL, 70 TL, 55 TL, 45 TL ve 40 TL'den az olmayacak.

İşte Resmi Gazete'de yayımlanan karar:

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Son dakika haberi | Ev sahibi olan herkesi ilgilendiriyor: DASK tutarlarında değişiklik
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