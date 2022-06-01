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Giriş Tarihi: 1.6.2022 11:28 Son Güncelleme: 1.6.2022 11:36

SON DAKİKA! Kira artış oranı 'Sabit'leniyor: Fahiş kira fiyatlarının beli kırılacak! Enflasyon yerine 'Sabit oran' geliyor

SON DAKİKA! Kira artış oranı ’Sabit’leniyor: Fahiş kira fiyatlarının beli kırılacak! Enflasyon yerine ’Sabit oran’ geliyor

Son dakika haberi...Hükümetin fahiş kira artışları için sabit bir oran belirlenmesi üzerinde çalıştığı açıklandı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ kira artış oranı üzerinde çalışıldığını ifade ederek detayları paylaştı. Kira artış oranı belirlenirken ÜFE-TÜFE'ye de bakılacağı ancak bu oranın belli bir seviyede sabitleneceğini ifade edildi. Buna göre kira artışı 'Sabit oran'ı geçemeyecek ve belirli bir dönem için uygulanacak.

Son dakika haberi...Fahiş kira artışlarını önlemek için yeni düzenleme yolda. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ayrıntıları paylaştı. Kira artış oranı hesaplanırken yine TÜFE esas alınacak, kiralara yapılabilecek en yüksek zam oranı belirlenecek.

KİRA ARTIŞLARI KONTROL EDİLECEK

Bakan Bozdağ, "Oran üzerinden belirleme yapacağız, miktar üzerinden değil. Çünkü oran üzerinden yaptığımızda maliyet her miktara göre farklı şekilde oluşacaktır. Külfeti paylaştıran bir formülü ortaya koyacağız. Yine ÜFE-TÜFE olacak ama her tarafın makul kabul edebileceği. Oranlar konulursa oranı kimse geçemeyecek" dedi.

Fahiş kira artışı için flaş adım! Kira artış oranı için 'Sabit oran' belirlenecek | Video

"AMAÇ BİRİLERİNİ CEZALANDIRMAK DEĞİL"

Evini kiraya verecek olanlara yönelik çalışmada da kontrol mekanizmaları üzerinde çalışılıyor. Bakan Bozdağ, "Bunlarla ilgili çalışmalar yapılıyor bunun denetimi nasıl olabilir buna bakılıyor. Buradaki amaç birilerini cezalandırmak değil, işin doğrusu teraziyi dengeli tutabilmek" açıklamasını yaptı.

HEDEF, ANLAŞMAZLIĞI 1 AY İÇİNDE ÇÖZMEK

Düzenlemeye rağmen ev sahibi ve kiracı anlaşamazsa bu kez mahkemeden önce ara bulucuya gidilecek. Çözüm için bir ay süre hedefleniyor.

Bakan Bozdağ, "Bir, kısa sürede mesele halledilecek. İki, usul ekonomisi bakımından tasarruf yapılacak. Üçüncüsü, mahkeme masrafları, diğer masraflardan tasarruf edilmiş olacak, taraflar arasındaki ihtilafın husumete dönüşmesi önlenmiş olacak" şeklinde konuştu.

Tedbirlerin uygulaması kalıcı değil dönemsel olacak. Bakan Bozdağ, açıklamasında "Geçici dalgalanmalara karşı kalıcı düzenleme yapmak doğru değil. Geçici düzenleme yapmak lazım. Allah'ın izniyle enflasyonu Türkiye'de geçmişte biz indirdik şimdi gene indireceğiz" ifadelerine yer verdi.

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SON DAKİKA! Kira artış oranı 'Sabit'leniyor: Fahiş kira fiyatlarının beli kırılacak! Enflasyon yerine 'Sabit oran' geliyor
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