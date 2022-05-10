Son dakika haberi | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati duyurdu: İşte 0.89 ve 0.99 faizli konut kredisi kampanyasının detayları

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konut-alım satımındaki dev kredi desteğinin detaylarını açıkladı. Bakan Nebati, 0.89 ve 0.99 faizli konut kredisi kampanyası için altın ve döviz detayına da vurgu yaptı. İşte Bakan Nebati'nin Twitter'dan yaptığı açıklamalar:

Birinci el konutlarda uygulanmak üzere, 2 milyon TL değerine kadar konutlar için, 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisini vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz.