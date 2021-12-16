Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den asgari ücret açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati asgari ücrete yapılan zam sonrası 2003 yılı ile kıyaslama yaparak "Asgari ücretli yılbaşından itibaren 468 kg ekmek alabilir. 2003 yılında asgari ücret ile 23 kg alırken, 2022'de 62 kg dana eti alacak. 2003'te 57 kg beyaz peynir alabilirken 2022'de 129 kg beyaz peynir alacak. 2003 yılında 11 tüp alınırken 2022'de 24 adet tüp alabilecek. 2003 yılında 124 litre benzin alabilirken 2022'de 489 litre benzin alabilecektir" dedi.