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Giriş Tarihi: 16.12.2021 18:27

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den asgari ücret açıklaması

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den asgari ücret açıklaması

Son dakika asgari ücret haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, asgari ücrete yapılan zam sonrası yeni bir açıklama yaptı. "'Asgari ücretliyi enflasyona ezdirmeyeceğiz' dedik, ezdirmedik, ezdirmiyoruz." diyen Bakan Nebati, asgari ücrete yapılan zam ile 2003 yılı arasında kıyaslama yaptı.

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, asgari ücrete yapılan zammın ardından yeni bir açıklamada bulundu.

"Asgari ücretliyi enflasyona ezdirmeyeceğiz' dedik, ezdirmedik, ezdirmiyoruz.' diyen Bakan Nebati, "Asgari ücret 2022 yılında 4.250 lira olarak uygulanacak. Gelir vergisi ve damga vergisiyle ilgili işveren üzerindeki yükü azaltacak kararı Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati asgari ücrete yapılan zam sonrası 2003 yılı ile kıyaslama yaparak "Asgari ücretli yılbaşından itibaren 468 kg ekmek alabilir. 2003 yılında asgari ücret ile 23 kg alırken, 2022'de 62 kg dana eti alacak. 2003'te 57 kg beyaz peynir alabilirken 2022'de 129 kg beyaz peynir alacak. 2003 yılında 11 tüp alınırken 2022'de 24 adet tüp alabilecek. 2003 yılında 124 litre benzin alabilirken 2022'de 489 litre benzin alabilecektir" dedi.

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Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den asgari ücret açıklaması
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