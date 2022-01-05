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Giriş Tarihi: 5.1.2022 10:43 Son Güncelleme: 5.1.2022 10:53

Son dakika haberi | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den önemli açıklamalar

Son dakika haberi | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati MÜSİAD Başkanlar Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati MÜSİAD Başkanlar Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Nebati'nin açıklamalarından satır başları:

Dünyada saygın bir Türkiye hedefiyle yola çıktık. Büyüme trendi bu yıl da devam edecek. Salgın döneminde 2 milyon 500 binin üzerinde istihdam artışı oldu. Kişi başına düşen turizm geliri artacak. Salgına rağmen 29 milyon turist ağırladık.

İHRACAT ODAKLI BÜYÜME

Türkiye 2021 yılında ihracatta tarihi bir rekor kırdı. İhracat geçen yıl 225 milyar dolara ulaştı. Ayda 20 milyar dolar ve üzerinde ihracatla yolumuza devam ediyoruz. Türkiye ihracat odaklı büyümeye devam edecek.

Yeni ekonomik model ile düşük cari açıktan bu yıldan itibaren cari fazla ve büyüme ile devam edeceğiz.

Ortodoks politikaları bir tarafa koyduk, artık heteredoks politika uygulamada. Bütçe disiplininden asla taviz vermeyeceğiz.

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Son dakika haberi | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den önemli açıklamalar
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