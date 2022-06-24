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Giriş Tarihi: 24.6.2022 11:42 Son Güncelleme: 24.6.2022 12:04

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den Gelire Endeksli Senet (GES) açıklaması!

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den Gelire Endeksli Senet GES açıklaması!

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kültepe Ekonomi Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Gelire Endekli Senet (GES)'e yoğun talep gösterildiğini belirten Bakan Nebati, "83.816 bireysel yatırımcı 6.6 milyar TL'lik talep gösterdi." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kültepe Ekonomi Zirvesi'nde konuştu. Bakan Nureddin Nebati, enflasyonla mücadelenin birinci öncelik olduğunu belirterek, fiyat artışlarıyla ilgili gerekli adımların atıldığını duyurdu.

Bakan Nebati'nin açıklamalarından satır başları:

"TÜRKİYE BÜYÜME BAŞARISINI SÜRDÜRÜYOR"

Uluslararası kuruluşlar büyüme tahminlerini güncelliyor. Türkiye büyüme başarısını sürdürüyor. Türkiye Ekonomi Modeli sayesinde ülkemiz, üretim, ihracat, istihdam ve makine-teçhizat yatırımlarında dünyadan pozitif yönde ayrıştı. Kredi derecelendirme kuruluşları, küresel çapta büyüme verilerini aşağı yönlü revize ederken Türkiye'ninkini ise yukarı yönlü revize ediyor.

Gıda ve enerji arz güvenliğinin önemli hale geldiği bu günlerde tedarik kanallarımız çeşitlenmeye devam ediyor. 16 farklı saat dilimindeki pazarla ulaşma başarısını gösteriyoruz.

İstihdam sayısı 30.4 milyon kişi oldu. Türkiye, Nisan 2020'den bu yana ilave istihdamı 5 milyon fazla olarak gerçekleştirdi.

Enflasyonla mücadele önceliğimiz. Fiyat artışlarıyla ilgili gerekli adımları atıyoruz.

Gelire Endekli Senet (GES)'e yoğun talep gösterildiğini belirten Bakan Nebati, "83.816 bireysel yatırımcı 6.6 milyar TL'lik talep gösterdi. " dedi.

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Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den Gelire Endeksli Senet (GES) açıklaması!
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