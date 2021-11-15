İkinci ihale Kartal Esentepe ikinci etap oldu. İhalede Yıldızlar İnşaat, İsra Group- Boen-Arda Mühendislik, Artaş&Betatrans Lojistik, Kiler GYO&Biskon Yapı, Dağ Mühendislik&Fuzul Yapı ve Solid Gayrimenkul&Adım Gayrimenkul olmak üzere 6 iş ortaklığı yarıştı. En yüksek teklifi ise 2.6 milyar lira satış toplam geliri üzerinden yüzde 35 yani 910 milyon lira arsa payı ile Yıldızlar İnşaat verdi. Konut ve ticaret fonksiyonlu arsaların alanı 69 bin 887 metrekare olurken inşaat hakkı ise 114 bin 992 metrekare olacak. Karma bir projenin inşa edilebileceği arsa, Kartal Millet Bahçesi'nin de yanı başında konumlanıyor.