SON DAKİKA HABERİ | Kur korumalı mevduat sisteminde düzenleme! Vergi alınmayacak

Uygulama başlarken 21 Aralık 2021 tarihinde mevcut olan dolar, euro ve sterlin hesaplarının sisteme dahil olmasına imkan sağlanmıştı. Yeni kararla bu tarih 31 Aralık 2021 olarak belirlendi.

Düzenlemeye eklenen hükümle kur korumalı mevduat için Merkez Bankası'nın belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde komisyon ve masraf ödenebilmesine imkan sağlandı.