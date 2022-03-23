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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA HABERİ | Kur korumalı mevduat sisteminde düzenleme! Vergi alınmayacak
Giriş Tarihi: 23.3.2022 01:17 Son Güncelleme: 23.3.2022 01:31

SON DAKİKA HABERİ | Kur korumalı mevduat sisteminde düzenleme! Vergi alınmayacak

SON DAKİKA HABERİ | Kur korumalı mevduat sisteminde düzenleme! Vergi alınmayacak

Son dakika haberleri: Kur korumalı mevduat hesaplarına yönelik yeni bir Cumhurbaşkanlığı kararı yürürlüğe girdi. Yeni karara göre; kur korumalı mevduat hesabındaki tasarruflar vade sonunda döviz olarak değerlendirilirse vergi alınmayacak.

Son dakika haberleri: Kur korumalı mevduat hesaplarına yönelik yeni bir Cumhurbaşkanı kararı yürürlüğe girdi. Yeni kararla, vadesi dolan kur korumalı mevduat hesaplarının güncellenmesine yönelik teşvik geldi.

VERGİ ALINMAYACAK

Karara göre; kur korumalı mevduat hesabındaki tasarruflar vade sonunda döviz olarak değerlendirilirse vergi alınmayacak.

Normalde binde iki olan kambiyo gider vergisi, kur korumalı mevduat hesaplarında sıfır olarak uygulanacak.

TL MEVDUAT VE KATILIM HESAPLARINA YENİLEME İMKANI GETİRİLDİ

Öte yandan, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan karar göre; sisteme dahil olan TL mevduat ve katılım hesaplarına yenileme imkanı getirildi.

Uygulama başlarken 21 Aralık 2021 tarihinde mevcut olan dolar, euro ve sterlin hesaplarının sisteme dahil olmasına imkan sağlanmıştı. Yeni kararla bu tarih 31 Aralık 2021 olarak belirlendi.

Düzenlemeye eklenen hükümle kur korumalı mevduat için Merkez Bankası'nın belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde komisyon ve masraf ödenebilmesine imkan sağlandı.

Kur korumalı mevduat sistemine dahil olanlara bir defaya mahsus destek ödenmesi hükmü de değişti. Sisteme dahil olan TL mevduat ve katılım hesaplarına vade sonunda yenileme imkanı getirildi.

SON DAKİKA HABERİ | Kur Korumalı TL Mevduat sistemi için yeni düzenleme: Resmi Gazete'de yayımlandı

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SON DAKİKA HABERİ | Kur korumalı mevduat sisteminde düzenleme! Vergi alınmayacak
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