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Giriş Tarihi: 1.2.2022 14:09 Son Güncelleme: 1.2.2022 14:23

Son dakika haberi | Merkez Bankası 'YUVAM' hesapları ile ilgili detayları açıkladı

DHA
Son dakika haberi | Merkez Bankası ’YUVAM’ hesapları ile ilgili detayları açıkladı

Merkez Bankası 'YUVAM' hesapları ile ilgili detayları son dakika olarak açıkladı. Merkez Bankası açıklamasında, "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, yurt dışı bankalardan transfer edecekleri döviz tutarları karşılığında yurt içi bankalarda açtıracakları ABD Doları, Euro ve İngiliz Sterlini döviz tevdiat hesapları ile döviz cinsinden katılım fonlarını, Türk lirası cinsinden YUVAM hesaplarına dönüştürmeleri halinde teşvikten yararlanabileceklerdir. YUVAM hesapları 3, 6, 12 ve 24 ay vadeli olarak açılabilecektir." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Merkez Bankası, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın tasarruflarının ülkemizde değerlendirmesinin teşvik edilmesi için yurt içi bankalar nezdinde "Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM)" hesaplarının açılmasına karar vermiştir." açıklamasında bulundu.

Banka resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, yurt dışı bankalardan transfer edecekleri döviz tutarları karşılığında yurt içi bankalarda açtıracakları ABD Doları, Euro ve İngiliz Sterlini döviz tevdiat hesapları ile döviz cinsinden katılım fonlarını, Türk lirası cinsinden YUVAM hesaplarına dönüştürmeleri halinde teşvikten yararlanabileceklerdir.

YUVAM hesapları 3, 6, 12 ve 24 ay vadeli olarak açılabilecektir.

Bankamızca YUVAM hesap sahiplerine kur koruması sağlanırken hesapların vadelerine göre değişen oranlarda ilave getiri de sağlanabilecektir.

YUVAM hesaplarına işleyecek faiz/kâr payı ile hesap açılışı ve vade sonundaki kur değişim oranı ve Bankamızca verilecek ilave getiri toplamı kıyaslanarak yüksek olan oran üzerinden mevduat ve katılım fonu sahibine ödeme yapılacaktır.

Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda teşvikten faydalanılamayacaktır.

YUVAM hesaplarına ilişkin Tebliğ ve Uygulama Talimatı Bankamız internet sitesinde yayınlanmıştır.

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Son dakika haberi | Merkez Bankası 'YUVAM' hesapları ile ilgili detayları açıkladı
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