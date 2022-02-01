Son dakika haberi | Merkez Bankası ’YUVAM’ hesapları ile ilgili detayları açıkladı

YUVAM hesapları 3, 6, 12 ve 24 ay vadeli olarak açılabilecektir.

Bankamızca YUVAM hesap sahiplerine kur koruması sağlanırken hesapların vadelerine göre değişen oranlarda ilave getiri de sağlanabilecektir.

YUVAM hesaplarına işleyecek faiz/kâr payı ile hesap açılışı ve vade sonundaki kur değişim oranı ve Bankamızca verilecek ilave getiri toplamı kıyaslanarak yüksek olan oran üzerinden mevduat ve katılım fonu sahibine ödeme yapılacaktır.