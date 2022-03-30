SON DAKİKA HABERİ! Motorin fiyatlarına indirim geldi: İstanbul Ankara ve İzmir’de motorin fiyatları ne kadar oldu?

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kuru tarafındaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan motorin ve benzin fiyatı, rekabet ve serbesti sebebiyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.