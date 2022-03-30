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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA HABERİ! Motorin fiyatlarına indirim geldi: İstanbul Ankara ve İzmir'de motorin fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 30.3.2022 01:20 Son Güncelleme: 30.3.2022 01:42

SON DAKİKA HABERİ! Motorin fiyatlarına indirim geldi: İstanbul Ankara ve İzmir'de motorin fiyatları ne kadar oldu?

SON DAKİKA HABERİ! Motorin fiyatlarına indirim geldi: İstanbul Ankara ve İzmir’de motorin fiyatları ne kadar oldu?

Son dakika haberi: Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından motorin fiyatlarında indirim beklentisi artmıştı. Gelen son bilgilere göre; firmalar yeni gün için akaryakıt fiyat listelerini güncellerken, 'motorin fiyatlarına indirim geldi mi?' sorusu da yanıt bulmuş oldu. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'deki yeni indirimli motorin fiyatları!

Son dakika haberi... Rusya-Ukrayna savaşında 'barış' çabalarının ön plana çıkması ile birlikte petrol fiyatlarının gerilemesinin ardından motorin fiyatları için indirim beklentisi oluşmuştu. Akaryakıt firmaları 30 Mart 2022 tarihli fiyat listelerini gece yarısının ardından güncelledi. Motorinin litre fiyatındaki 1.55 liralık indirim görüldü.

3 BÜYÜK KENTTEKİ İNDİRİMLİ MOTORİN FİYATLARI

İstanbul'da indirimli motorin fiyatları:

29 Mart: 23.62 TL
30 Mart: 22.07 TL (YENİ)

Ankara'da indirimli motorin fiyatları:

29 Mart: 23.73 TL
30 Mart: 22.18 TL (YENİ)

İzmir'de indirimli motorin fiyatları:

29 Mart: 23.73 TL
30 Mart: 22.18 TL (YENİ)

Öte yandan; benzin fiyatlarında da önümüzdeki günlerde indirim yaşanabileceği sektör temsilcileri tarafından ifade ediliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kuru tarafındaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan motorin ve benzin fiyatı, rekabet ve serbesti sebebiyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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SON DAKİKA HABERİ! Motorin fiyatlarına indirim geldi: İstanbul Ankara ve İzmir'de motorin fiyatları ne kadar oldu?
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