Son dakika haberi | Otomobil satarken bunu yapan yandı: 5 yıla kadar hapis istendi

Müştekinin aracı satacağı sırada yaptığı araştırma sonucu, aracın daha önceden kilometresinin düşürülmüş olduğunu öğrendiği iddianamede belirtildi. Sanık Deniz Aydın başlatılan soruşturma kapsamında alınan ifadesinde bir alım satım sitesinde gördüğü ilan üzerine aracı satın aldığını ve ardından müşteki Burcu S.'ye sattığını belirterek "Müştekiler gerek iş yerine gelerek gerek de arayarak aracı iade etmek istediklerini, kilometre değişikliğinden dolayı midelerinin bulandığı ve huzursuz hissettiklerini söyledi. Ben de itiraz etmedim. Görüşmeyi yaptığımızda bana 'biz bu aracı ev ile takas yapmak istedik ancak kilometre durumu sorun oldu' dediler. Bu müşkül durumun müsebbibi olarak tutulmam söz konusu dahi değil. Şahısları bu iade işlemi ile de memnun edemedim. Araca yaptıklarını söyledikleri 5 bin TL'lik harcamayı geri istediler. Bunun üzerine aramızdaki anlaşma akti bozuldu. Süreç boyunca gösterdiğim iyi niyetin suiistimal edilmesine izin vermek istemedim."