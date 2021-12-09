Son dakika haberi | Resmi Gazete’de yayımlandı! MTV’ye indirim geldi...

"Cumhurbaşkanı Kararı'nda 2021 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı, 12/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarife, 6'ıncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifler ve geçici 8'inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifede bulunan taşıtlar için, 2022 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere %25 olarak belirlenmiştir."Kararın 01/01/ 2022 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtildi.Kararın hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanlığı yürütülecek.