Son dakika haberi | Ticaret Bakanı Mehmet Muş’tan zincir marketler açıklaması

'İHRACAT ORTALAMAMIZ OECD'NİN ÜZERİNDE'

Bakan Muş, tahıl koridorunun açılması ile emtia fiyatlarının düştüğünü kaydetti. Bakan Muş, Türkiye'nin ihracatının OECD ortalamasının üzerinde olduğunu söyleyerek, "2011-2021 arası ihracat artış oranımız yüzde 5.3 oldu" dedi.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, asgari ücret mesajı vererek, "İşçinin alım gücü ile işverenin karşılama gücü gözetilecek' sözlerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NUN İNGİLTERE ZİYARETİ VE "TEMİZ PARA" AÇIKLAMASI

Devlet idare etmek ciddi bir iş ve tecrübe gerektiğinin altını çizen Bakan Mehmet Muş, "Aldığımız kararlar önemli. Bu tecrübe Londra'dan alınmaz. Bakkaldan satın alınacak bir şey değil. Bu gibi basit konularda aslında tutarsızlık. Türkiye'yi yönetmeye talip birisinin kendisini düştürdüğü durum ortada" dedi.