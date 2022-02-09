Son dakika haberi | Türkiye dünyanın sayılı ülkelerinden olacak: ’Uzay’ için 5 kritik hamle

Son dakika haberi... Haberleşme uyduları, bölgesel hava savunma sistemleri, sıvı ve katı yakıtlı roketler ile hibrit yakıtlı roketlerin yerlileşmesiyle Türkiye uzay alanında kritik teknolojilerde kendine yetecek hale gelecek. Diğer taraftan, dost ve müttefik ülkelerle uzay alanında işbirliklerinin de artarak devam edeceği kaydediliyor.
Türkiye, 5 ayaklı programı kapsamında, Milli haberleşme uydular, Milli bölgesel hava savunma sistemleri, Milli uydu fırlatma sistemleri, Milli sıvı ve katı yakıtlı roketler, Milli hibrit yakıtlı roketler konusunda çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
TÜRKSAT 6A 2023'TE UZAYA FIRLATILACAK
Uzayda uydu sahibi 30 ülkeden biri olan Türkiye'nin aktif uydu sayısı, Türksat 6A'nın da yörüngeye yollanmasıyla 9'a yükselecek. Türksat 6A'nın önümüzdeki yıl uzaya fırlatılması için çalışmalar son gaz devam ediyor. Geçtiğimiz yıl başlatılan GÖKTÜRK-1 Uydusunun yenilemesine dair proje de sürüyor.
HAVA SAVUNMA TEKNOLOJİSİNDE KADEMELİ GELİŞİM
Hava savunma sistemleri alanında kademeli olarak teknoloji geliştiren SSB, geçtiğimiz yıl hem Hisar A+ hem de Hisar O+ sistemlerini tüm unsurlarıyla TSK'ya teslim etti. Uzun menzilli hava savunma sistemi SİPER'in test atışları da başarıyla gerçekleştirildi.Uzun menzilli ve çok katmanlı milli hava savunma sistemi SİPER, 2023'te envantere alınacak.
UYDULAR MİLLİ İMKÂNLAR İLE YURTİÇİNDEN FIRLATABİLECEK
Uzay alanında fırlatma ve uydu sistemleri geliştirmeye yönelik çalışmalardan biri olarak ROKETSAN, Türkiye'nin uzaya bağımsız erişim yeteneğinin bir adım öteye taşınmasını hedefleyen Mikro Uydu Fırlatma Sistemi (MUFS) projesi dikkatle izleniyor. ROKETSAN'ın, 2026 yılından itibaren uyduları ve uzay araçlarını milli imkanlar ile yurtiçinden fırlatabilen, sivil uzay sektörünün rekabetçi oyuncularından biri haline gelmesi öngörülüyor.
SIVI, KATI VE HİBRİT YAKITLI ROKET TEKNOLOJİLERİ
Milli olarak geliştirilen sıvı yakıtlı roket motoru teknolojisinin ilk uzay denemelerine başlandı. Hibrit yakıtlı roket motorları geliştirme faaliyetleri de devam ediyor. Hem uzay uygulamalarında hem de havacılık ve ulaştırma alanında temiz enerji kaynağı olan yüksek kapasiteli hidrojen yakıt pili teknolojisi Türk mühendislerce geliştirildi.2023 yılı sonunda yakın dünya yörüngesinde ateşlenecek hibrit roketle Ay'a sert iniş gerçekleştirilmesi planlanıyor.