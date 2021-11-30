Son dakika haberi: 2022 asgari ücret zammı için önemli gün yarın. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısına yarın başlıyor. 2022 yılından itibaren geçerli olacak asgari ücret zammında bu sene bir ilk yaşanabilir. İşçi sendikalarının zam oranın ilk toplantıda belirlenmesi konusundaki çağrısına Bakanlık ile işveren sendikasından da olumlu sinyal geldi. Asgari ücretin 4 bin liraya yaklaşması için yapılan tüm vergi ve kesintilerin kaldırılması da dâhil bütün seçenekler çalışılıyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan ziyareti dönüşü asgari ücret ile ilgili şu açıklamayı yapmıştı: Asgari ücret arttı diye işçi çıkarma gibi bir durumla karşılaşacağımızı da zannetmiyorum. Biz alt gelir grupları başta olmak üzere milletimizin bütün kesimlerinin hayat şartlarını iyileştirmek için mücadele ediyoruz. İstenmeyen durumların oluşmasını engellemek için elimizdeki araçları kullanırız. Kimsenin mağdur olmasına müsaade etmeyiz
ASGARİ ÜCRETİ 15 KİŞİLİK KOMİSYON BELİRLEYECEK
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er üyenin olduğu komisyon, aralık ayı sonuna kadar yapacağı dört toplantıyla yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleyecek.
Asgari ücret mevcutta brüt 4 bin 203 lira 56 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor.
ASGARİ ÜCRET İÇİN VERGİ İNDİRİMİ MASADA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin zam oranının enflasyonun üzerinde olacağı mesajını verirken görüşmelerde vergi indirimi dahil birçok seçenek masada olacak
Bakan Bilgin, toplumun beklentilerine karşılık verecek bir asgari ücret konusunda işçi kesimi ile uzlaşı içinde oldukları mesajı verirken güçlü bir zam beklentisi oluştu. Hükümet asgari ücreti yukarı çıkarmak için vergiler dâhil çok yönlü bir çalışma yürütüyor.
Türk-İş, işçinin talebine ilişkin henüz bir rakam ifade etmese de bekâr bir çalışanın aylık yaşam maliyetini 3 bin 903 lira olarak hesapladı. Brüt 3 bin 577 lira olan asgari ücretten yapılan 751 liralık kesintinin (SGK primi, işsizlik sigortası primi, gelir vergisi ve damga vergisi) alınmaması ya da asgari ücretten kesilen vergi kalemlerinin sayısının düşürülmesi gibi seçenekler çalışılıyor.
2022 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLUR?
Yapılan açıklamalar ve sosyal medyada yapılan anketlerde yüzde 25-30 artış tahminleri ön plana çıkıyor. Yüzde 25'lik zamma göre brüt asgari ücretin 4.471 liraya net asgari ücretin de 3.532 liraya, yüzde 30'luk zamma göre brüt asgari ücretin 4.650 liraya, net asgari ücretin de 3.673 liraya çıkması bekleniyor. Her iki oran dikkate alındığında asgari ücretin 3.500 ile 3.750 lira arasında olacağı tahmin ediliyor.
Gelir Vergisi Kanunu 103. maddeye göre; asgari ücretli bir işçinin, ücret matrahının yıllık 24 bin TL'yi aştığı ay ve takip eden diğer aylarda, ücretinin bir sonraki vergi diliminde yüzde 20 üzerinde vergilendirilmesi gerekiyor. Bu yıl için asgari ücrette işveren payı 554,51 TL, işveren işsizlik sigorta primi 71.55 TL'yi buluyor. Böylece 2021 yılı rakamlarına göre asgari ücretin işverene maliyeti 4 bin 203,56 TL oluyor.
ASGARİ ÜCRET ARTINCA NELER DEĞİŞECEK?
Asgari ücretin yeniden belirlenmesiyle olacak bazı değişiklikler şunlar:
1- İşsizlerin aldığı maaş aynı oranda artacak. Şu anda en yüksek işsizlik maaşı 2010 lira olarak uygulanıyor.
2- Çalışanların aldığı asgari geçim indirimi de yükselecek. Şu anda bekar bir işçi için AGİ 268,31 lira olarak ödeniyor.
3- Emeklilik için doğum ve askerlik borçlanması yapanların ödeyecekleri miktarlarda artış olacak. Şu anda bir aylık ödeme 1.144 TL
4- İş göremezlik ödeneğinde artış yaşanacak.
5- Yaşlılık, evde bakım, engelli maaşları da Ocak ayı ile birlikte zamlanacak.
6- Kendi primini ödeyen Bağ-Kur'lular ve isteğe bağlı ödeme yapanların verdikleri paralar yükselecek. Gündelikçiler için ödenecek primler artacak.