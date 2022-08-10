Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Türkiye geçen yıl yüzde 11 ile büyüme rekoru kırdı

Son dakika haberi...Ümraniye Programı Kapsamında STK Temsilcileri, Vakıf ve Dernek Başkanları, İş İnsanları, Kanaat Önderleri ile Buluşma ve İstişare Toplantısı'na katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İkinci çeyrek göstergeleri güçlü ve dengeli büyümeye işaret ediyor. Uluslararası kuruluşlar, küresel büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize ederken, ülkemizin büyüme tahminlerini yukarı yönlü güncellediler.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Türkiye geçen yıl yüzde 11 ile büyüme rekoru kırdı" | Video

Beklentimiz yıl sonunda turizm gelirimizin 37 milyar dolar ile salgın öncesi seviyesinin de üzerine çıkması yönündedir. İhracattaki güçlü performansımız 2022 yılında devam etmiş, 250 milyar dolar sınırına dayanmıştır.

Spekülatif, onu geçiyorum manüpilatif çarpıtmalardan medet umanlar var, önünde ünvan bulunan bazıları bir koro halinde "dolar şuraya gidecek, ülke şuraya gidecek diye" yalan yanlış açıklama yapıyorlar.

Enerji ve emtia fiyatlarındaki yükselişler nedeniyle cari işlemler açığı artmıştır. Enerjiye ödeyeceğimiz miktar bu yıl 100 milyar dolara doğru gidiyor, cari açığımızın temel sebebi sadece enerji maliyetleridir, enerji hariç 12 aylık birikimli cari işlemler Mayıs itibarıyla 34,6 milyar dolar fazla vermiştir.

Kamu maliyesinden asla taviz vermedik. Bütçe performansımızın güçlü seyretmesine özel gayret sarf ettik. Mali disiplinden taviz vermeden tüm vatandaşlarımızın ve reel sektörümüzün her daim yanındayız.

Enflasyonla mücadeleye yönelik gerçekleştirdiğimiz vergi indirimleri ve düzenlemelerle birlikte bu yıl aldığımız ilave tedbirlerle 251 milyar TL vergi gelirden feragat ediyoruz.

KKM'yi kötülemekle, şu maliyet geldi, bu maliyet geldi demekle ülke ekonomisine ne kadar katkı sağladığı gerçeğini ortadan kaldıramazsınız. KKM uygulaması jeopolitik gelişmeler ve arz güvenliği sorunlarına rağmen finansal istikrarın tesis edilmesinde önemli rol oynamıştır.

Attığımız adımların tamamı enflasyonla mücadeleye katkı sağlıyor ve sağlamaya devam edecek.