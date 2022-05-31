Son Dakika Haberi...SGK’dan mağduriyetleri bitirecek ’Hasta Kabul’ kararı! Milyonlar merakla bekliyordu

Kısmi branş anlaşması bulunan hastanelerde sadece kardiyoloji, kardiyovasküler cerrahi, tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi, doku organ nakli, acil ve hiperbarik oksijen tedavisi branşlarında sunulan tedaviler SGK tarafından karşılanıyordu.

YENİ UYGULAMA İLE TÜM BRANŞLARDA VATANDAŞA HİZMET VERİLECEK

SGK'nın yeni uygulamasıyla özel hastaneler, tüm branşlarında vatandaşların her türlü sağlık hizmeti talebine cevap verecek. Böylece hastalara hizmet vermede sınır getiren kısmi branşlardaki hasta kabulü uygulaması sona erecek ve tedavilere kapsamlı cevap verilmesi mümkün hale gelecek.