SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati destek politikalarını madde madde açıkladı! Milyonları ilgilendiriyor

Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati toplumun her kesimini ilgilendiren vergi politikalarının hayata geçirildiğini ifade ederek, kimi zaman geniş kitleleri, kimi zaman da henüz hayata geçirilmemiş işletmelerin desteklendiğini vurguladı.
Bakan Nebati 9 maddede esnafa ve işverene sağlanan, 4 maddede tüketiciye sağlanan, 6 maddede de yatırımcıya sağlanan vergi kolaylıklarını açıkladı.
Bakan Nebati sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Kimi zaman geniş kitleleri, kimi zaman henüz hayata geçirilmemiş işletmeleri destekliyoruz.
Gece gündüz demeden gencinden yaşlısına kadar her vatandaşımıza, temel gıdadan asgari ücrete varıncaya dek, vergi boyutu ile nasıl destek olabileceğimizi hesaplıyor ve gecikmeden bu adımları atıyoruz.
Esnafımızdan işçilerimize, çiftçilerimizden yatırımcılarımıza kadar tüm kesimleri ilgilendiren vergi politikalarını hayata geçiriyoruz. pic.twitter.com/eDqYEVOPwB— Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) August 17, 2022