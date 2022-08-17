SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati destek politikalarını madde madde açıkladı! Milyonları ilgilendiriyor

Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati toplumun her kesimini ilgilendiren vergi politikalarının hayata geçirildiğini ifade ederek, kimi zaman geniş kitleleri, kimi zaman da henüz hayata geçirilmemiş işletmelerin desteklendiğini vurguladı.