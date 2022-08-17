Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati destek politikalarını madde madde açıkladı! Milyonları ilgilendiriyor
Giriş Tarihi: 17.8.2022 12:43 Son Güncelleme: 17.8.2022 13:03

SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati destek politikalarını madde madde açıkladı! Milyonları ilgilendiriyor

SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati destek politikalarını madde madde açıkladı! Milyonları ilgilendiriyor

Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Gece gündüz demeden gencinden yaşlısına kadar her vatandaşımıza, temel gıdadan asgari ücrete varıncaya dek, vergi boyutu ile nasıl destek olabileceğimizi hesaplıyor ve gecikmeden bu adımları atıyoruz. Esnafımızdan işçilerimize, çiftçilerimizden yatırımcılarımıza kadar tüm kesimleri ilgilendiren vergi politikalarını hayata geçiriyoruz" dedi.

Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati toplumun her kesimini ilgilendiren vergi politikalarının hayata geçirildiğini ifade ederek, kimi zaman geniş kitleleri, kimi zaman da henüz hayata geçirilmemiş işletmelerin desteklendiğini vurguladı.

Bakan Nebati 9 maddede esnafa ve işverene sağlanan, 4 maddede tüketiciye sağlanan, 6 maddede de yatırımcıya sağlanan vergi kolaylıklarını açıkladı.

Bakan Nebati sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Esnafımızdan işçilerimize, çiftçilerimizden yatırımcılarımıza kadar tüm kesimleri ilgilendiren vergi politikalarını hayata geçiriyoruz.

Kimi zaman geniş kitleleri, kimi zaman henüz hayata geçirilmemiş işletmeleri destekliyoruz.

Gece gündüz demeden gencinden yaşlısına kadar her vatandaşımıza, temel gıdadan asgari ücrete varıncaya dek, vergi boyutu ile nasıl destek olabileceğimizi hesaplıyor ve gecikmeden bu adımları atıyoruz.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati destek politikalarını madde madde açıkladı! Milyonları ilgilendiriyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA