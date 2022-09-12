SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Tarihin en büyük sosyal konut projesini başlatıyoruz

"DEV PROJE SANAYİ VE TİCARETİN ÇARKLARINI HIZLANDIRACAK"

Hazine'nin sosyal amaçlı bu dev yatırımının ayrıca, çarpan etkisiyle, 1,5 trilyon lirayı aşan bir ekonomik değer yaratacağını öngörüyoruz. Bu dev proje ile en az 100 bin yeni istihdam oluşturacak, 250'den fazla alt sektörün, sanayinin ve ticaretin çarklarını hızlandıracağız.

Ekonomimizde itici güç olacak bu büyük proje, tüm Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun."