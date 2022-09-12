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Giriş Tarihi: 12.9.2022 13:13 Son Güncelleme: 12.9.2022 13:32

SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Tarihin en büyük sosyal konut projesini başlatıyoruz

SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Tarihin en büyük sosyal konut projesini başlatıyoruz

Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak için Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesini Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile birlikte başlatıyoruz. Ekonomimizde itici güç olacak bu büyük proje, tüm Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, vatandaşları ev sahibi yapmak için Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesini Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile birlikte başlattıklarını belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Nebati şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak için Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesini Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile birlikte başlatıyoruz.

"1 MİLYONDAN FAZLA VATANDAŞI GÜVENLİ KONUTLARA TAŞIYACAĞIZ"

Emeklilerimiz, işçilerimiz, öğrencilerimiz, şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve engelli vatandaşlarımız için büyük ölçekli bir bütçe ayırdık, toplam 250 bin konut inşa edeceğiz. Böylece, Hazine'nin desteğiyle 1 milyondan fazla vatandaşımızı güvenli konutlara taşıyacağız.

"DEV PROJE SANAYİ VE TİCARETİN ÇARKLARINI HIZLANDIRACAK"

Hazine'nin sosyal amaçlı bu dev yatırımının ayrıca, çarpan etkisiyle, 1,5 trilyon lirayı aşan bir ekonomik değer yaratacağını öngörüyoruz. Bu dev proje ile en az 100 bin yeni istihdam oluşturacak, 250'den fazla alt sektörün, sanayinin ve ticaretin çarklarını hızlandıracağız.

Ekonomimizde itici güç olacak bu büyük proje, tüm Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun."

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SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Tarihin en büyük sosyal konut projesini başlatıyoruz
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