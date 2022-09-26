SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Tarım ürünleri ihracatı 7,6 milyar dolar ile rekor kırdı

Son dakika haberi...Türkiye Çiftçi Zirvesi bugün Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşiyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati zirvede yaptığı konuşmada, "Tarım ürünleri ihracatı 7,6 milyar dolar ile rekor kırdı" dedi.

APara CANLI YAYIN

Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Küresel gıda fiyatları Başkan Erdoğan'ın aracılığı ile beraber geriledi. Litaratüre girsin diye söylüyorum. "Küresel gıdada Erdoğan etkisi" değerlendirilecek.

Salgın döneminde istihdamını en fazla artıran ülke Türkiye oldu.

Çalışanların yemek bedeli tutarı vergiden istisna oluyor.



Enerji desteği ile çalışanlar rahat nefes alacak.

Ayrıntılar geliyor...