SON DAKİKA: TL’ye büyük katkı sağlayacak! Bakan Nebati: Bugün Borsa İstanbul’da işleme başladı





Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin ve Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun'un katıldığı törende gongu Darphane Altın Sertifikası için çaldılar.



ZAMAN: ALTINI MÜMKÜN OLDUĞU KADAR MENKULLEŞTİREREK REEL EKONOMİYE KATKISINI YÜKSELTMEKTİR



Gong töreni sonra konuşan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman, "Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğümüzün 555. Yılını kutlayacağımız bu haftada; Darphanemizin anlamlı ve önemli bir atılımını başlatmak adına milletimizin huzuruna çıkmış bulunmaktayız. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğümüz bugünden itibaren fiziki altına dayalı Darphane Sertifikalarını halka arz yolu ile ihraç edecek ve bu sertifikalar Borsa İstanbul Pay Piyasası Emtia Pazarı'nda doğrudan işlem görmeye başlayacaktır" dedi.



YENİ ÜRÜNLER YAKINDA AÇIKLANACAK



Altının Türkiye'de yatırım çok önemli bir yatırım aracı olmasıyla beraber çoğunlukla ithal bir yatırım aracı noktasında bulunduğunu belirten Zaman, "Bu nedenle amacımız; büyük bir ilgi gören bu yatırım aracını mümkün olduğu kadar menkulleştirerek reel ekonomiye katkısını daha yüksek hale getirmektir. Önümüzdeki günlerde tarih olarak çok eski bir yere sahip olan Darphanenin bugünden sonra da altına dayalı yeni ürünlerle yakın sürede tekrar gündeme gelecek. Bakanlığımız altın konusunda büyük bir ekosistemin oluşması için gereken önemi sağlamakta, önümüzdeki haftalar içerisinde altın rafineri ve kıymetli madenler aracı kuruluşları konusunda yeni düzenlemelerimiz söz konusu olacaktır" diye konuştu.



Zaman konuşmasını şöyle sonlandırdı:

"Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde ülkemizin ekonomik yapısını güçlendirmek ve piyasalarımızın her anlamda gelişimini sağlamak adına Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak çalışmaya ve atılımlar yapmaya devam edeceğiz. Bu önemli atılımın gerçekleşmesine katkı sağlayan tüm kurumlarımıza, yöneticilerimize ve personelimize teşekkürlerimi sunuyor, ülkemiz ve piyasamız için hayırlı olmasını temenni ediyorum."