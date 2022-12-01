SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den enflasyon ve faiz mesajı

Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 6. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde konuştu. Kongre'de enflasyon ve faiz konusunda önemli mesajlar veren Bakan Nebati, "Ülkemiz devreye aldığımız Türkiye Ekonomi modeli ile uzun vadeli hedeflerini adım adım gerçekleştirmeye devam ediyor" dedi.

Bakan Nebati, 6. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde enflasyon, büyüme ve faiz konusunda kritik mesajlar verdi. Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"UZUN VADELİ HEDEFLER ADIM ADIM GERÇEKLEŞİYOR"

Ülkemiz devreye aldığımız Türkiye Ekonomi modeli ile uzun vadeli hedeflerini adım adım gerçekleştirmeye devam ediyor. Sürdürülebilir büyüme için finansman ihtiyacının para piyasaları ile sermaye piyasaları arasında dengeli bir şekilde dağılması önem arz ediyor.

Salgınla başlayan arz şokları ve tersine küreselleşme süreci tüm ülkeler açısından zorlu koşulları beraberinde getiriyor. Gıda ve enerji fiyatlarında beklentilerin çok ötesinde gerçekleşen fiyatlamalar neticesinde tüm dünyada maliyet kaynaklı bir enflasyonist ortam oluştu.

"FAİZ ARTIRIMLARI DÜNYAYI HIZLI BİR RESESYONA SÜRÜKLÜYOR"

İçinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte tüm dünyada enflasyon oranları rekor yüksek seviyelere ulaşırken, birçok ülke politika faizini artırma yoluna gitti, arka arkaya faiz artırımları dünyayı hızlı bir resesyona doğru sürüklüyor.

Attığımız adımların etkilerini Ekim itibarıyla 253 milyar doları aşan ihracat ve %10,1'lik seviyesine gerileyen işsizlik rakamlarında da görmekteyiz. Hem yatırımcıların bilinçlendirilmesi hem de sermaye piyasalarında uygun perspektifin oluşturulması için tüm paydaşlarla daha fazla iş birliği içinde olmaya önem veriyoruz.

Katılım finans kanunu çalışmalarımızı kısa bir sürede tamamlayacağız. Hedefimiz katılım finans sisteminde bir üs haline dönüşmek.

"BORSA İSTANBUL POZİTİF AYRIŞMAYA DEVAM EDİYOR"

Bu yıl da sermaye piyasalarımız büyümesini halka arzlarla sürdürüyor. Halka arzlarla Borsa İstanbul'da işlem gören şirket sayısı 482'ye ulaştı. Borsa İstanbul'un benzerlerinden pozitif ayrıştığını biliyoruz. İşlem hacmi borsamızın likit olduğunu gösteriyor.

Borsa'da işlem gören şirketlerin nitelik ve niceliğinin artırılması önem taşıyor. Borsa İstanbul bizim bir değerimiz, mümkün olduğunca her türlü katkıyı Bakanlık ve ekonomi yönetimi olarak vermek durumundayız.



"SERMAYE PİYASALARI ÖNEMLİ BİR MECRA ALANI OLDU"



Yeşil ihraçların büyüklüğü 4 milyar TL'yi aştı. Sermaye piyasaları, halka arzların yanında borçlanma araçları için de önemli bir mecra haline geldi. Borsa İstanbul küresel ölçekte dikkat çeken bir borsa.

Özellikle bireysel yatırımcılarımızın sağlıklı yatırım karar alabilmesi için finansal okur-yazarlığın öneminin farkındayız, temel önceliklerimiz arasında yer alıyor, bütüncül bir eğitim portalını hayata geçirmeyi planlıyoruz.

BORSADAKİ YATIRIMCI SAYISI 3,2 MİLYONA ULAŞTI

Orta Vadeli Program'da yurt içi tasarruf oranının kamu ve özel kesim tarafından artırılarak, 2025 yılında %32,6'ya yükseltilmesini hedefliyoruz.

Borsadaki yatırımcı sayısı 3,2 milyona ulaştı. Emeklilik fonlarının büyüklüğü 395 milyar TL'ye yükseldi. Yatırım fonlarına ilgi her geçen gün artmaya devam ediyor. Kasım itibarıyla 33 şirket toplam 14,2 milyar liralık halka arz gerçekleştirdi.

Menkul kıymet yatırım fonları ve emeklilik yatırım fonlarındaki yatırım düzeyinin 1 trilyon sınırına yaklaşmış olması yerli kurumsal yatırımcı tabanının oluşmaya başladığının göstergesi.

"HESABINIZI KİTABINIZI, BÜYÜYEN TÜRKİYE'YE GÖRE YAPIN

21.yüzyıl Türkiye yüzyılı, her alanda, koşuyoruz, bayraklarımızı en iyi şekilde birbirimize devrediyoruz ve biz arkamıza bakmadan hedefimize doğru kilitlenmiş durumdayız, bu ülke hepimizin.

Hesabınızı kitabınızı, büyüyen Türkiye'ye göre, lider Türkiye'ye göre yapın.