Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den gıda fiyatları açıklaması: Önemli bir adıma daha imza atıyoruz

"30'DAN FAZLA TEMEL TÜKETİM MADDESİNDE İNDİRİMLİ FİYAT UYGULAMASINA GİDİLECEK"

Gıda enflasyonuyla mücadele kapsamında, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde önemli bir adıma daha imza atıyoruz: Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde 15 Ağustos Pazartesi (yarın) gününden itibaren 30'dan fazla temel tüketim maddesinde indirimli fiyat uygulamasına gidilecektir.

Ülkemizde devletimizin önayak olduğu bu uygulamaya benzer çeşitli uygulamalar, diğer bazı ülkelerde de yakın dönemde perakende zincirlerinin öncülüğünde başlatılmıştır.