Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den önemli açıklamalar

Biz diyoruz ki yeni bir ekonomik model önerelim. Bu model Türkiye'yi kapsasın, iç dinamikleriyle bir bütünlük arz etsin. Ancak ortak söylemin gerçekleştirildiği bütüncül bir bakış açısıyla herkesin anlayabildiği, toplumun ve tüm kurum kuruluşların da içinde olduğu bir şey söyleyelim dedik.

"TÜRKİYE TÜM ALT YAPISINI TAMAMLAMIŞ BİR ÜLKE OLARAK GELİYOR"

Biz demokratik gelenekleri olan, serbest piyasaya inanan ve bu geleneğini de sürdüren bir modeli ortaya koyuyoruz. Çin 85 dolarlardan başlıyor 1960'larda. Güney Kore 150 dolarlardan başlıyor. Alt yapı ve hazırlığı yok. Türkiye modelinde 150 dolarlardan 500 dolardan yola çıkan bir ülke değil. 8500-9000 dolarlarda kişi başı geliri olan, tüm alt yapısını tamamlamış bir ülke olarak geliyor.

Salgında Türkiye sağlık konusunda, sağlık sektöründe inanılmaz bir başarı ortaya koydu, hepimizin malumu. Biz bugüne kadar aldığımız tedbirlerle öyle bir noktaya getirdik ki, Türkiye'nin bundan sonra karşı karşıya kalabileceği olaylarla yüz yüze geldiğinde çok hızlı bir şekilde uyum sağlayıp yakın pazarlara da yakın yerlere de bir üretim merkezi oluşturabileceği imkanları ortaya koydu.

"FAİZ ARTIRILMALI DİYENLERE TOKAT GİBİ YANIT OLDU"

Modelimiz; yüksek ihracata dayalı, cari açığı azaltıcı ve refah sisteminin toplumun tamamına yansıtıldığı bir modeldir. Orta gelir tuzağını üretim üssü olarak aşacağız. Ülkemiz üzerinde oyun oynanmasını engelliyoruz. Üç günde kendi imkanlarımızla dövizde bu noktaya geldik. Faiz artırılmalı diyenlere tokat gibi bir yanıt oldu.

"SICAK PARADAN ZİYADE DOĞRUDAN YATIRIM İSTİYORUZ"

20 yıldır geliştirilen bir yapı var. Bu yapı Türkiye'nin sanayide bir aşama daha üste çıkacağı alt yapıyı hazırladı. İnsanlar, girişimler bu yapının nasıl işlediğini gördü. Sıcak paradan ziyade doğrudan yatırım istiyoruz, bunun için de teşviklerde bulunuyoruz. Türkiye doğrudan yatırım almaya devam ediyor. Sıcak para Türkiye'de artık kendisinin isteyeceği şekilde yön bulabileceği alanı kaybetti. 2018, 2019'daki saldırılarda kullanılan temel araç sıcak paraydı. Sıcak para ile dilediğiniz şekilde manipüle edebiliyor. Sizi bir kıskaca alıyor. Sıcak parayla bizim üzerimizde oyun oynanmasının yolunu kapatıyoruz.

90'lı yıllarda büyüme düşük, cari açık düşük. 90'lar böyle gitti. 2002 ile 2020 döneminde yeterli ancak riskli bir şey yaptık. Cari açık yüksek, büyüme yüksek. 2013'lere geldiğimizde cari açık tavan yapmıştı. Türk lirası çok güçlü hale gelmişti, borçluluğumuz artmıştı, biz büyümeyi öyle gerçekleştirdik. İşte öğretilmiş ikinci şey; cari açık olmadan büyüme olmaz. Biz de diyoruz ki hayır, düşük cari açık ve yüksek büyümeyle yeterli ve risksiz bir yapıyı gerçekleştirmiş olacağız. Peki nasıl yapacağız bunu? Bunu yaparken bizim 19 yıldır inşa ettiğimiz bir Türkiye'nin temelleri, altyapısı bitti. Sanayiye biz yüksek teknoloji ürünleri olmak kaydıyla destek vereceğiz. İki, proje bankacalığına giriyoruz. Bankacılıkta yeni bir enstürman geliyor, proje kredileri.