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Giriş Tarihi: 29.12.2021 20:38 Son Güncelleme: 29.12.2021 20:43

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den önemli açıklamalar

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı canlı yayında ekonomi gündemine dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

Son dakika haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Nebati'nin konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"CIMBIZLAMA YÖNTEMİYLE ALGI OPERASYONU YAPIYORLAR"

"Bunları ciddiye almıyorum açıkçası. Cımbızlama Türkiye'de bir hastalık halini aldı. Bir bakıyorsunuz bir cümle kurmuşsunuz, içinden 2 kelime alıp onu söylemişsiniz diyorlar. Bunu hastalıklı bir biçimde pedagojiktir.

Olacak şey değil. Dünyanın her yerinde okula gidersiniz 3-5 tane cins tip vardır, ya da askerde çalıştığınız yerde olur bu insanlar. Allah böyle yaratmış. Bunlar sosyal medyayla büyük bir fırsat yakaladı. Adı cismi yok. Bunu bir de profesyonelce yapanlar var. Cımbızlama yöntemiyle algı operasyonu yapıyorlar.

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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den önemli açıklamalar
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