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Giriş Tarihi: 9.10.2022 13:14 Son Güncelleme: 9.10.2022 13:44

SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan doğal gaz açıklaması! Yüzde 75'i aşan destek

SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan doğal gaz açıklaması! Yüzde 75’i aşan destek

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ülkemizi ve insanımızı, pandemiyle birlikte tüm dünyada baş gösteren enerji darboğazının olumsuz etkilerinden korumak için, enerjide artan maliyetleri karşılıyoruz. 2022’nin ilk 5 ayında mesken doğalgazı yüzde 82, KOBİ’lerce kullanılan doğalgaz yüzde 76 oranında sübvanse edildi" denildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan doğal gaz açıklaması geldi. Bakanlık 2022'nin ilk 5 ayında meskenlerde yüzde 82, KOBİ'lerce kullanılan doğalgaz yüzde 76 oranında destek verildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

MESKENLERDE YÜZDE 80, KOBİ'LERDE YÜZDE 75'İ AŞTI

"Ülkemizi ve insanımızı, pandemiyle birlikte tüm dünyada baş gösteren enerji darboğazının olumsuz etkilerinden korumak için, enerjide artan maliyetleri karşılıyoruz. 2022'nin ilk 5 ayında mesken doğalgazı yüzde 82, KOBİ'lerce kullanılan doğalgaz yüzde 76 oranında sübvanse edildi."



ARTAN KÜRESEL ENERJİ MALİYETLERİ VE ENERJİ PİYASALARI DÜZENLEMELERİ

Devlet 2021 yılında meskenlerde kullanılan doğal gazın yüzde 56,46'sını, sanayide kullanılan doğalgazın yüzde 36'sını ve elektrik üretiminde kullanılan doğal gazın da yüzde 25,25'ini sübvanse etti.

Ayrıca 2022'nin ilk 5 ayında mesken doğalgazı yüzde 82, KOBİ'lerce kullanılan doğal gaz yüzde 76, sanayide kullanılan doğal gazın yüzde 17 ve elektrik üretiminde kullanılan doğal gazın yüzde 26 oranında karşılandı.

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SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan doğal gaz açıklaması! Yüzde 75'i aşan destek
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