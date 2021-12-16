Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanlığından yeni ekonomi programı mesajı

"ÜRETİMİN VE İHRACATIN KISA SÜREDE ARTIRILMASINA KATKI SAĞLAYACAKTIR"

2002 yılından bu yana ülkemizde altyapı ve lojistik hizmetlerinde önemli ölçüde mesafe kat edilmesi, bunun da bölgeler arası ulaşım imkanlarını kolaylaştırarak yatırımcılara eşit fırsatlar sunması, bunlara ilaveten sahip olduğumuz nitelikli insan kaynağı katma değerli üretimin ve ihracatın kısa sürede artırılmasına katkı sağlayacaktır.

"BU MODELİN ÜLKEMİZ İÇİN HAYATİ SEVİYEDE ELZEM OLDUĞUNU GÖSTERMEKTEDİR"

Küresel olanak ve risklerin; pazara yakın, maliyet avantajına sahip dijital altyapısını geliştiren, nitelikli insan sermayesine sahip, katma değerli ve yeşil üretim yapabilen, cari dengesi ve borçluluk oranı sürdürülebilir olan ülkeleri ön plana çıkaracak olması bu modelin ülkemiz için hayati seviyede elzem olduğunu göstermektedir.