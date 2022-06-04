Son dakika haberleri...Mayıs ayı enflasyon (TÜFE) rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Bununla beraber kira artış oranı da belli oldu. Buna göre enflasyon rakamları on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Haziran 2022 için yüzde %39,33 oldu. Peki kira artış oranı hesaplaması nasıl yapılıyor? İşte merakla beklenen haberin detayları...