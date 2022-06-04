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Giriş Tarihi: 4.6.2022 10:26 Son Güncelleme: 4.6.2022 10:32

SON DAKİKA: Haziran 2022 kira artış oranı açıklandı! Kira fiyatları için yeni düzenleme geliyor

SABAH.COM.TR EKONOMİ
SON DAKİKA: Haziran 2022 kira artış oranı açıklandı! Kira fiyatları için yeni düzenleme geliyor

Son dakika haberi...Mayıs ayı enflasyon oranı belli olmasıyla Haziran 2022 kira artış oranı da netleşmiş oldu. TÜİK enflasyon rakamları için duyuruda bulundu. Bilindiği üzere kira artış oranı, emekli ve memur zammı gibi birçok hesabı enflasyon oranı belirliyor. İşte merakla beklenen Mayıs ayı enflasyon oranı sonrası Haziran ayı kira artış zam oranı ile kira hesaplama tabloları ve yeni yapılacak olan kira artış düzenlemesi ile ilgili detaylar...

Son dakika haberleri...Mayıs ayı enflasyon (TÜFE) rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Bununla beraber kira artış oranı da belli oldu. Buna göre enflasyon rakamları on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Haziran 2022 için yüzde %39,33 oldu. Peki kira artış oranı hesaplaması nasıl yapılıyor? İşte merakla beklenen haberin detayları...

SON DAKİKA HABERİ | HAZİRAN 2022 KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE %39,33 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıklanmasının ardından Haziran 2022 kira artış oranı da belli olmuş oldu. Enflasyon (TÜFE) rakamlarının on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Haziran ayı için yüzde %39,33 olarak gerçekleşti.

Mayıs ayı enflasyon oranı netleşmesi sonrası Haziran 2022 kira artış oranı hesaplama şu şekilde yapılıyor:

HAZİRAN 2022 KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Örnek Konut Kirası: 1.000 TL
Kira Artış Oranı: %39,33
Haziran 2022 Kira Artış Tutarı: 393,3 TL
Haziran 2022 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.393,3 TL

Açıklanan rakamlara göre kirası 1000 TL olan bir kiracının Haziran 2022'de ödeyeceği kira zammı 393,3 TL olarak hesaplandı. Buna göre zamlı kira tutarı ise 1.393,3 TL olarak gerçekleşecek.

KİRA ARTIŞ ORANI SABİTLENEBİLİR

Öte yandan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıklamalarına göre; milyonlarca ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren kira artış oranı üzerine yeni düzenleme gelmesi bekleniyor. Hükümetin fahiş kira artışı için sabit bir oran belirlenmesi üzerine çalıştığı bildirildi. Buna göre; kira artış oranı 'Sabit oran'ı geçemeyecek ve sadece belirli bir dönem için uygulanması gündeme geldi.

MAYIS AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs ayı enflasyon oranı için açıklamayı yaptı. Buna göre enflasyon yıllık baz yüzde 73,50 aylık bazda ise yüzde 2,98 olarak gerçekleşerek beklentilerin altında geldi.

SON DAKİKA! Mayıs ayı enflasyon oranı belli oldu

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SON DAKİKA: Haziran 2022 kira artış oranı açıklandı! Kira fiyatları için yeni düzenleme geliyor
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