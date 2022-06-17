KİRA ARTIŞ ORANI SABİTLENDİ

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kira artış oranı düzenlemesi TBMM'de kabul edildi. Hem ev sahibinin hem de kiracının hakkını koruyan düzenlemeye göre; 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde artış bir önceki yılın yüzde 25'ini geçemeyecek.

Bu düzenleme ile beraber TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranı ile kira artış oranı hesaplama yöntemi 1 yıl boyunca geçerliliğini yitirdi.