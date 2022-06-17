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Giriş Tarihi: 17.6.2022 14:13 Son Güncelleme: 17.6.2022 14:14

SON DAKİKA: Haziran ayı enflasyon beklentisi ve tahmini açıklandı! Merkez Bankası enflasyon beklenti anketi yayımlandı: Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

SABAH.COM.TR EKONOMİ
SON DAKİKA: Haziran ayı enflasyon beklentisi ve tahmini açıklandı! Merkez Bankası enflasyon beklenti anketi yayımlandı: Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

Son dakika haberi...Merkez Bankası enflasyon beklenti anketi yayımlandı. Böylece Haziran ayı enflasyon beklentisi netleşmiş oldu. Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere milyonlarca kişinin gelirini etkileyecek enflasyon beklentisi ve tahmini ekonomistlerin radarında yer alıyor. Temmuz zammına 20 günden az bir zaman kala 'Haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç, enflasyon tahmini ne oldu, enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak' soruları gündemdeki sıcaklığını giderek artırıyor. İşte Merkez Bankası enflasyon beklentisi ve Haziran ayı enflasyon oranı öncesi bilmeniz gerekenler...

Son dakika haberi...Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası Temmuz zammı netleşecek. Bununla beraber emekli ve memur zammı ile beraber Türkiye'de bütün maaşlar yeniden şekillenecek. Merkez Bankası Haziran Ayı Piyasa Katılımcıları Anketi ile Haziran enflasyon beklentisi netleşirken, yetkililerden gelecek açıklamalar dikkatle takip ediliyor.

  • Haziran ayı enflasyon beklentisi ne oldu?
  • Merkez Bankası Haziran ayı enflasyon beklenti anketi sonuçları
  • Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
  • 5 aylık enflasyon oranı ile emekli ve memur zammı ne oldu?

İşte son dakika gelişmeleriyle beraber milyonların merak ettiği bu soruların cevapları...

TÜİK TÜFE 2022 HAZİRAN ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Haziran ayı enflasyon oranı 4 Temmuz Pazartesi günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından saat 10:00'da son dakika olarak açıklanacak.

SON DAKİKA HABERİ | MERKEZ BANKASI HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ YAYIMLANDI

Merkez Bankası'nın Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi son dakika olarak yayımlandı. Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 50 katılımcıyla gerçekleştirdiği Haziran ayına ilişkin enflasyon beklenti anketi için açıklamada bulundu.

Buna göre Haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,77 olarak kayıtlara geçti. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi ise yüzde 64,59 oldu.

MAYIS AYI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU

TÜİK tarafından açıklanan Mayıs ayında enflasyon oranı aylık bazda yüzde 2,98 yıllık bazda ise yüzde 73,50 olarak gerçekleşti. Kira artış oranı için belirleyici olan on iki aylık ortalamalara göre artış yüzde 39,33 oldu. Bu rakam Haziran ayı kira artış oranı olarak kayıtlara geçti.

KİRA ARTIŞ ORANI SABİTLENDİ

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kira artış oranı düzenlemesi TBMM'de kabul edildi. Hem ev sahibinin hem de kiracının hakkını koruyan düzenlemeye göre; 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde artış bir önceki yılın yüzde 25'ini geçemeyecek.

Bu düzenleme ile beraber TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranı ile kira artış oranı hesaplama yöntemi 1 yıl boyunca geçerliliğini yitirdi.

5 AYLIK ENFLASYON ORANI NETLEŞTİ

2022 yılının ilk 5 ayı için enflasyon rakamı yüzde 35,64 olarak kesinleşti. 2022 yılının ilk 5 ayında gelen bu enflasyon verisi, emekli ve memur Temmuz zammı için belirleyici olacak. Haziran enflasyon oranı netleşince milyonların beklediği Temmuz zam oranı kesinleşecek.

5 AYLIK EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NE KADAR OLDU?

Açıklanan Mayıs ayı enflasyon oranı sonrası 5 aylık emekli ve memur zammı şu şekilde kesinleşti:

  • SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 35,64
  • Memur ve memur emeklisi için enflasyon farkı 28,14
  • Temmuz ayı toplu sözleşme zam oranı yüzde 7
  • Memur ve memur emeklisi zammı yüzde 35,14

olarak kayıtlara geçti.

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