SON DAKİKA HABERİ | KDV'DE SADELEŞME GELİYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, KDV'nin sadeleştirilmesiyle ilgili çok kapsamlı çalışma yapılıyor. Çalışma ise birkaç hafta içinde tamamlanacak. Bu kapsamda Gelir İdaresi Başkanlığı'nda çalıştaylar yapıldığı, muhalefet partileri ile TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan öneriler alındığı öğrenildi.

SON DAKİKA: Hükümet KDV indirimi ile ilgili harekete geçti: KDV oranları sadeleşiyor! | Video