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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA | Hükümet KDV indirimi ile ilgili harekete geçti: Oranlar sadeleşiyor
Giriş Tarihi: 20.1.2022 11:04 Son Güncelleme: 20.1.2022 11:33

SON DAKİKA | Hükümet KDV indirimi ile ilgili harekete geçti: Oranlar sadeleşiyor

SON DAKİKA | Hükümet KDV indirimi ile ilgili harekete geçti: Oranlar sadeleşiyor
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Son dakika haberi...Hükümet birkaç haftadır konuşulan KDV indirimi ile ilgili harekete geçti. Hazine ve Maliye Bakanlığı, tüm sektörleri ilgilendiren kapsamlı Katma Değer Vergisi (KDV) düzenlemesine gidecek. Ürünlerdeki KDV uygulaması farklılıklarını gidermeyi amaçlayan düzenlemenin, birkaç hafta içinde TBMM'ye sunulması bekleniyor.

Son dakika haberi...Hükümet birkaç haftadır konuşulan KDV indirimi ile ilgili harekete geçti. Hazine ve Maliye Bakanlığı, tüm sektörleri ilgilendiren kapsamlı Katma Değer Vergisi (KDV) düzenlemesine gidecek. Ürünlerdeki KDV uygulaması farklılıklarını gidermeyi amaçlayan düzenlemenin, birkaç hafta içinde TBMM'ye sunulması bekleniyor.

SON DAKİKA HABERİ | KDV'DE SADELEŞME GELİYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, KDV'nin sadeleştirilmesiyle ilgili çok kapsamlı çalışma yapılıyor. Çalışma ise birkaç hafta içinde tamamlanacak. Bu kapsamda Gelir İdaresi Başkanlığı'nda çalıştaylar yapıldığı, muhalefet partileri ile TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan öneriler alındığı öğrenildi.

SON DAKİKA: Hükümet KDV indirimi ile ilgili harekete geçti: KDV oranları sadeleşiyor! | Video

TÜM ÜRÜNLERİ KAPSAYACAK ŞEKİLDE SADELEŞME YAPILACAK

Çalışmayla sektörler arasındaki KDV uygulama farklarının giderilmesi hedefleniyor. Düzenlemeyle yüzde 1 KDV ile alınan ürünün yüzde 8'le verilmesi, yüzde 18'le alınan ürünün yüzde 1 KDV ile satılması gibi uygulamalara son verilecek. Ayrıca temel gıda maddelerine uygulanan KDV'de herhangi bir artışa gidilmeyeceği öğrenilirken, tüm ürünleri kapsayacak şekilde sadeleştirme yapılacak.

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SON DAKİKA | Hükümet KDV indirimi ile ilgili harekete geçti: Oranlar sadeleşiyor
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