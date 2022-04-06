Son dakika haberi...İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Nisan ayı olağanüstü toplantısı ile tüm toplu taşıma araçlarına, Ulaştırma Ve Altaypı Bakanlığı İstanbul 1'nci Bölge Müdürü Serdar Yücel ve diğer bakanlık temsilciliklerinin muhalefet şerhiyle yüzde 40 zam yaptı. Yapılan bu zam ile beraber İstanbul, büyükşehirler arasında en yüksek ulaşım maliyeti ile rekor kırdı.