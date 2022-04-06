Son dakika haberi...İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Nisan ayı olağanüstü toplantısı ile tüm toplu taşıma araçlarına, Ulaştırma Ve Altaypı Bakanlığı İstanbul 1'nci Bölge Müdürü Serdar Yücel ve diğer bakanlık temsilciliklerinin muhalefet şerhiyle yüzde 40 zam yaptı. Yapılan bu zam ile beraber İstanbul, büyükşehirler arasında en yüksek ulaşım maliyeti ile rekor kırdı.
SON DAKİKA | MAVİ KART ABONMALIK FİYATI 602 TL, ÖĞRENTİ KARTI 109 TL OLDU
Olağanüstü zam kararı ile taksilerde kısa mesafe 28 TL'ye, okul servislerinde 0-1 KM arası aylık ücret 554 TL yükseldi. Ulaştırmada en çok kullanılan Mavi Kart abonmanlık fiyatı da 602 TL seviyesine yükseldi. Öğrenci kartı ise 78 TL'den 109 TL oldu.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi'nde tam bilet ücretinin 2,5 TL olması dikkat çekerken, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde tam bilet ücretinin 3,5 TL; Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde 4 TL, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde ise 4,35 TL olduğu bildirildi.
İşte Büyükşehir belediyelerinde ulaşım ücretleri:
TAM BİLET FİYATI
İstanbul: 7,67 TL
Hatay: 7,00 TL
Antalya: 6,70 TL
Muğla: 6,65 TL
Ankara: 6,50 TL
İzmir: 6,50 TL
Eskişehir: 6,00 TL
Adana: 4,75 TL
Mersin: 4,75 TL
Tekirdağ: 4,5 TL
Aydın: 4,00 TL
Şanlıurfa: 4,5 TL
Erzurum: 4,5 TL
Kocaeli: 4,35 TL
Gaziantep: 4,25 TL
Mardin: 3,50 TL
Sakarya: 3,50 TL
Trabzon: 2,50 TL
Konya: 2,50 TL