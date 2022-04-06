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Giriş Tarihi: 6.4.2022 15:02 Son Güncelleme: 6.4.2022 15:03

SON DAKİKA | İBB zam şampiyonu oldu! Büyükşehir rekorunu kırdı: Bu rakamlara dikkat!

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SON DAKİKA | İBB zam şampiyonu oldu! Büyükşehir rekorunu kırdı: Bu rakamlara dikkat!

Son dakika haberleri...İstanbul'da tam bilet ücreti son gelen zam ile beraber 7,67 TL'ye yükseldi. Bununla beraber Türkiye'deki 30 büyükşehir arasında ulaşım ücreti en yüksek olan büyükşehir belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak oldu. Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi'nde tam bilet ücretinin 2,5 TL olduğu öğrenildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim döneminde yaptığı 'İndirim' vaadleriyle dikkat çekmişti.

Son dakika haberi...İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Nisan ayı olağanüstü toplantısı ile tüm toplu taşıma araçlarına, Ulaştırma Ve Altaypı Bakanlığı İstanbul 1'nci Bölge Müdürü Serdar Yücel ve diğer bakanlık temsilciliklerinin muhalefet şerhiyle yüzde 40 zam yaptı. Yapılan bu zam ile beraber İstanbul, büyükşehirler arasında en yüksek ulaşım maliyeti ile rekor kırdı.

SON DAKİKA | MAVİ KART ABONMALIK FİYATI 602 TL, ÖĞRENTİ KARTI 109 TL OLDU

Olağanüstü zam kararı ile taksilerde kısa mesafe 28 TL'ye, okul servislerinde 0-1 KM arası aylık ücret 554 TL yükseldi. Ulaştırmada en çok kullanılan Mavi Kart abonmanlık fiyatı da 602 TL seviyesine yükseldi. Öğrenci kartı ise 78 TL'den 109 TL oldu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi'nde tam bilet ücretinin 2,5 TL olması dikkat çekerken, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde tam bilet ücretinin 3,5 TL; Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde 4 TL, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde ise 4,35 TL olduğu bildirildi.

İşte Büyükşehir belediyelerinde ulaşım ücretleri:

TAM BİLET FİYATI

İstanbul: 7,67 TL
Hatay: 7,00 TL
Antalya: 6,70 TL
Muğla: 6,65 TL

Ankara: 6,50 TL
İzmir: 6,50 TL
Eskişehir: 6,00 TL

Adana: 4,75 TL
Mersin: 4,75 TL
Tekirdağ: 4,5 TL

Aydın: 4,00 TL
Şanlıurfa: 4,5 TL
Erzurum: 4,5 TL

Kocaeli: 4,35 TL
Gaziantep: 4,25 TL
Mardin: 3,50 TL

Sakarya: 3,50 TL
Trabzon: 2,50 TL
Konya: 2,50 TL

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SON DAKİKA | İBB zam şampiyonu oldu! Büyükşehir rekorunu kırdı: Bu rakamlara dikkat!
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