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Giriş Tarihi: 30.6.2023 10:11 Son Güncelleme: 30.6.2023 10:39

SON DAKİKA: İhracatta yeni hedef yeni rekorlar

Son dakika haberi...Ticaret Bakanlığı, 2023 yılı ihracat hedefini açıkladı. Buna göre 2022'de 90,5 milyar dolarla rekor kıran ihracatın, 2023'te 120 milyar doları aşması hedefleniyor.

SON DAKİKA: İhracatta yeni hedef yeni rekorlar

Son dakika haberleri...Ticaret Bakanlığı 2022 yılı ihracatı hakkında rakamlarla değerlendirme yaparak, Bakanlığın 2023 yılı ihracat hedefi hakkında açıklamalarda bulundu. Buna göre 2022 yılında bir önceki yıla göre %47 oranında artış göstererek 90,5 milyar dolarlık rekora imza atan ihracat, 2023 yılının ilk 4 ayında %22,6'lık bir artışla 25,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Hedef bu rakamı yıl sonunda 120 milyar doların üstüne çıkarmak.

2022 YILINDA İHRACAT BİR REKORA İMZA ATTI

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, hizmet ihracatında son 20 yılda 6 kattan fazla bir artış gerçekleştirildiği, bu doğrultuda 2002 yılında 14 milyar dolar olarak gerçekleşen hizmet ihracatı, 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 47 oranında artış göstererek 90,5 milyar dolarlık bir rekora imza atıldığı ifade edildi.

2023 HEDEFİ 120 MİLYAR DOLAR

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hizmet ihracatımız 2023 yılının ilk 4 ay içerisinde yüzde 22,6'lık bir artışla 25,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiş olup, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında 120 milyar doları aşma hedefi planlanmaktadır.

Ticaret Bakanlığı olarak 2023 yılı başından itibaren hizmet sektörlerine aktarılan kaynak 774.730.132 Türk Lirası olup 2023 yılı için ayrılan bütçe toplamı ise 2,5 milyar Türk Lirası'dır.

Ticaret Bakanlığı olarak katma değeri yüksek, fikri mülkiyet yoğun, yenilikçiliğin ana eksene oturduğu günümüzde TCMB Ödemeler Dengesine net fazla kazandıran alt sektörlerimize ve kalemlerimize yatırımlarımızı, desteklerimizi artırarak hedeflerimize emin adımlarla ilerlemek için çalışmalarımız devam etmektedir."

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SON DAKİKA: İhracatta yeni hedef yeni rekorlar
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