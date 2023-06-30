SON DAKİKA: İhracatta yeni hedef yeni rekorlar

2023 HEDEFİ 120 MİLYAR DOLAR

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hizmet ihracatımız 2023 yılının ilk 4 ay içerisinde yüzde 22,6'lık bir artışla 25,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiş olup, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında 120 milyar doları aşma hedefi planlanmaktadır.

Ticaret Bakanlığı olarak 2023 yılı başından itibaren hizmet sektörlerine aktarılan kaynak 774.730.132 Türk Lirası olup 2023 yılı için ayrılan bütçe toplamı ise 2,5 milyar Türk Lirası'dır.