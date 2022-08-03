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Giriş Tarihi: 3.8.2022 15:47 Son Güncelleme: 3.8.2022 15:53

Son dakika: İhracatta yeni rekor! Türkiye hız kesmiyor

Son dakika: İhracatta yeni rekor! Türkiye hız kesmiyor

Son dakika haberi...Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Temmuz ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 13,4 artışla 18,6 milyar dolar oldu. Bu, ölçülmüş en yüksek temmuz ayı ihracat rakamıdır." dedi

Son dakika haberi...Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Temmuz ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 13,4 artışla 18,6 milyar dolar oldu. Bu, ölçülmüş en yüksek temmuz ayı ihracat rakamıdır." dedi

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Son dakika: İhracatta yeni rekor! Türkiye hız kesmiyor
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