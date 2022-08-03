Son dakika: İhracatta yeni rekor! Türkiye hız kesmiyor

Son dakika haberi...Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Temmuz ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 13,4 artışla 18,6 milyar dolar oldu. Bu, ölçülmüş en yüksek temmuz ayı ihracat rakamıdır." dedi

Ayrıntılar geliyor...