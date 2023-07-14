SON DAKİKA: İkinci el araç fiyatı ’0’ fiyatını geçemeyecek! Cezası büyük: Yeni düzenleme yarın devreye giriyor

Düzenlemeye göre, bu kısıtlama kapsamında, tüm gerçek ve tüzel kişiler, düzenlemeye aykırı ilan vermeleri halinde "ilan platformları" tarafından uyarılacak. Bu uyarıya rağmen söz konusu kısıtlamaya aykırı olarak verilen ilanları verenlere ilişkin bilgiler platform tarafından Bakanlığa iletilecek.

Bu kapsamda, düzenlemeye aykırı her bir ilan "ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti" kabul edilerek, ilanları verenler hakkında ilan başına 300 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

Bu nedenle, herhangi bir idari para cezasına maruz kalınmaması için, yeni yayınlanacak ve yayında olan taşıt ilanlarında fiyatın, tavsiye edilen güncel satış fiyatını geçmeyecek şekilde belirlenmesi önem taşıyor.