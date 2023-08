SON DAKİKA: İklim Kanunu geliyor! Murat Kurum: Hazırlıklar tamamlanmak üzere

"İKLİM KANUNU HAZIRLIKLARI TAMAMLANMAK ÜZERE"

İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında en büyük hazırlıklarının İklim Kanunu olduğunun altını çizen Kurum, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün Türkiye'nin acilen kapsamlı bir İklim Kanunu'na ihtiyacı olduğu aşikardır. Bu anlamda TBMM Çevre Komisyonu olarak başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız olmak üzere tüm üyelerimizle, ilgili kurum ve kuruluşlarımızla, STK'larımızla, üniversitelerimizle, belediyelerimizle birlikte hazırlıklarımızı tamamlamak üzereyiz. İnşallah Yüce Meclis'imizin açılmasıyla önümüzdeki 100 yılı şekillendirecek bir çerçeveye sahip olacak İklim Kanunu'nu Çevre Komisyonumuzda görüştükten hemen sonra Meclis'imizin onayına sunacağız. İklim Kanunu ile tüm vatandaşlarımızın, gelecek nesillerimizin çevre hakkını koruyacak, çevre ve iklim adaletini en güzel şekilde tesis edeceğiz. Ayrıca yeni Anayasa çalışmalarımızla da bunları yasalarla güvence altına alacağız. Ulusal çevre strateji ve politikalarımız doğrultusunda çevrenin ve yeşil alanların geliştirilmesine, iklim değişikliğine karşı mücadele çalışmalarına ve döngüsel ekonomiye geçişe komisyon çalışmalarımızla katkı sağlayacağız. 2053 Net Sıfır Emisyon hedefimizin gerçekleşmesi için 28. Yasama döneminde de büyük bir hassasiyet, özveri ve azimle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Dün olduğu gibi bugün de hiçbir insanımızı ve hiçbir doğa canlısını geride bırakmayacağız. Kazanan doğamız, başaran ülkemiz, sevinen insanımız olacak."

"BUGÜNE KADARKİ EN SICAK ÜÇÜNCÜ YILI YAŞIYORUZ"

Özellikle son yıllarda iklim krizine bağlı olarak yaşanan küresel ısınma, ekolojik istikrarsızlık, biyolojik çeşitliliğin azalması ve çevre kirliliği gibi küresel sorunların tüm insanlığın yüzleşmesi gereken bir noktaya ulaştığını aktaran Kurum, şöyle konuştu:

"İklim değişikliği denildiğinde akla hiç şüphesiz küresel ısınma geliyor. Bugün küresel hava sıcaklıkları son yılların çok üstünde. Bakın geçtiğimiz temmuz ayında tüm zamanların rekor seviyesinde bir sıcaklık yaşadık. 2023 yılı son yılların sıcaklık ortalamasına göre 0,43 santigrat derecenin üzerinde. Yani bugüne kadarki en sıcak üçüncü yılı yaşıyoruz. Tabi iklim değişikliğiyle sadece hava sıcaklıkları artmıyor. Aynı zamanda deniz ve okyanus suyu ile toprak sıcaklıkları da aşırı şekilde artıyor. Gıda krizlerine ve yüksek gıda enflasyonuna yol açan kuraklık ve ani hava olayları her geçen gün kendisini daha çok hissettiriyor. Denizlerde, okyanuslarda su seviyeleri ciddi anlamda yükseliyor. Yine her geçen gün iklim değişikliğinin insanları göçe zorladığını Dünya Meteoroloji Örgütü vurguluyor. Tabi iklim göçleri de meydana geliyor. Öyle ki 2050 yılına kadar 216 milyondan fazla insanın afetlerden kaçmak için yer değiştireceği öngörülüyor. İklim krizinin daha net anlaşılması açısından birkaç örnek vermek istiyorum. Bugün Akdeniz ülkelerinde orman yangınlarının sayısı ve şiddeti her geçen gün artıyor. Buna bağlı olarak can kayıpları yaşanıyor, binlerce insan tahliye ediliyor, milyonlarca insanın soluduğu havanın kalitesi ciddi anlamda düşüyor. Yine hatırlarsanız, geçtiğimiz senelerde Avustralya'da 240 gün süren bir yangın meydana geldi. Amerika'nın birçok eyaletinde kasırgalar ve fırtınaların son derece yıkıcı etkileri oldu. Asya'da ve Afrika'da aşırı yağışlar yüzünden, maliyeti çok yüksek sel felaketleri yaşandı. Şunu net bir şekilde ifade edebilirim ki iklim krizi tüm dünyada sürdürülebilir kalkınmanın önündeki en büyük engeldir."

"YENİLENEBİLİR ENERJİYİ HAYATIMIZIN HER SAFHASINA YERLEŞTİRMELİYİZ"

Dünyanın kritik bir eşikten geçtiğini ve bu kritik eşiğin küresel ısınmayı 1.5 derece sınırında tutmak olduğunu dile getiren Kurum, bu hedefe ulaşmak için küresel emisyonların 2030 yılında yüzde 45 azaltılması 2050 yılında ise net sıfıra ulaşması gerektiğini vurguladı.

"Bu yüzden karbon ayak izini daha da azaltmalıyız, yenilenebilir enerjiyi hayatımızın her safhasına yerleştirmeliyiz, sera gazlarını azaltmalıyız." ifadelerini kullanan Kurum, şöyle devam etti:

"Ülke olarak Akdeniz Havzasında bulunmamız sebebiyle küresel iklim değişikliğinin potansiyel etkileri açısından risk durumu yüksek ülkeler arasında yer alıyoruz. Bu yüzden özellikle son 2 yıl içerisinde ülke olarak dünyada görülmemiş büyüklükte sel ve heyelanlar, olağandışı yangınlar yaşadık. Konya'mızda obrukların sayısı nerdeyse 700'e yaklaştı. Türkiye'nin en büyük buzul kütlesi olan Hakkâri Cilo dağındaki 20 bin yıllık Cilo buzulları her geçen gün biraz daha eriyor. İşte Marmara Denizi'nde bir müsilaj problemi yaşadık. Şu an bir müsilaj olmazsa da bu risk halen devam ediyor. Bunlar ülke olarak iklim krizine bağlı yaşadığımız felaketlerin sadece bazıları."