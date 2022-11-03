SON DAKİKA: Son 33 yılın en büyük artışı! Krizler ülkesinde faizler artıyor ama...

Son dakika haberleri... İngiltere Merkez Bankası faizde 75 baz puan artış yaptı. Böylece faiz yüzde 2,25'ten yüzde 3'e çıktı. Banka 1989'dan bu yana görülen en büyük artışı yaptı.
Para politikası kararı 2'ye karşı 7 oyla alındı. Açıklamada gelecek faiz artışlarına dair 'zirve faizin muhtemelen piyasaların ima ettiğinden düşük olacağı' belirtildi.
"ENFLASYONUN ÖNÜMÜZDEKİ YILIN ORTASINDA DÜŞMESİNİ BEKLİYORUZ"
Banka tarafından yapılan açıklamada, "Enflasyonu %2 hedefimize döndürmek için faiz oranlarını yükselttik. Enflasyonu getirmenin en iyi yolu faiz oranlarını yükseltmek. Enflasyonun önümüzdeki yılın ortasından itibaren keskin bir şekilde düşmesini bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Enflasyon Eylül ayında çift hanelere çıkarak yıllık yüzde 10,1 ile son 40 yılın zirvesine ulaşmıştı.
BoE geçen yıl Aralık ayından beri gerçekleşen sekizinci faiz artırımına gitti. 22 Eylül'de İngiltere Merkez Bankası faizi 50 baz puan artırarak yüzde 2,25'e yükseltmişti.
Analistlere göre ülkede faiz gelecek yıl yüzde 4,75 olabilir.
GIDA FİYATLARINDA 2005 YILINDAN BU YANA GÖRÜLEN EN BÜYÜK ARTIŞ
Geçtiğimiz günlerde Britanya Perakende Konsorsiyumu (BRC) tarafından yayımlanan verilere göre İngiltere'de taze gıda fiyatları Ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,3 arttı.
Bu yükseliş, 2005 yılından bu yana görülen en büyük yıllık artış oldu.
BRC verilerine göre Ekim ayında mağaza fiyat enflasyonu yıllık yüzde 6,6 olurken, gıda fiyatları yüzde 11,6 artış gösterdi.
"TÜKETİCİLER DAHA PAHALI ALIŞVERİŞ SEPETİ İLE KARŞI KARŞIYA KALDILAR"
BRC CEO'su Helen Dickinson yaptığı değerlendirmede, "Ekim ayı, sadece enerji faturalarında artış ile karşı karşıya kalan tüketiciler için zor bir ay olmadı, aynı zamanda tüketiciler daha pahalı alışveriş sepeti ile de karşı karşıya kaldılar" dedi.
"ÇİÇEĞİ BURNUNDA YENİ BAŞBAKAN SUNAK'I BÜYÜK SORUNLAR BEKLİYOR"
Boris Johnson'un istifası sonrası göreve gelen Liz Truss sadece 44 gün dayanabildi. Liz Truss, vergi paketinin neden olduğu ekonomik ve siyasi krizin yaptığı açıklamada, "Sorumluluk alarak yapılan hatalar için özür diliyorum. Ancak bu ülkeye hizmet etmek üzere seçilmiş olduğum için istifa etmeyeceğim" dedikten sonra istifa etmiş yerine eski Maliye Bakanı Rishi Sunak geldi.
Ülkede enflasyon tüm faiz artırımlarına rağmen 40 yılın zirvesine yükselirken, ekonomistler İngiltere ekonomisinin resesyona girmek üzere olduğunu ifade ediyor.
DERİN BİR RESESYON BEKLENİYOR
İngiltere Merkez Bankası'nın faiz oranlarını beklenenden daha hızlı artırması ve finansal piyasalardaki istikrarsızlık nedeniyle İngiltere'nin daha derin bir resesyon bekleniyor.
Geçtiğimiz günlerde Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, yayınladığı raporda, faizlerin hızlı yükselişi, enerji krizinin etkisi ve Euro Bölgesi'ndeki daralmayla birlikte İngiltere'nin 2022'nin 4. çeyreğinden itibaren resesyona gireceğini öngörmüştü.
Öte yandan, Fitch, İngiltere'nin "AA-" olarak teyit ettiği kredi notu görünümünü "durağan"dan "negatif"e çevirmişti.