SON DAKİKA | İstanbul Finans Merkezi için geri sayım! Bakan Kurum: 17 Nisan’da açılıyor

İstanbul Finans Merkezi, 17 Nisan Pazartesi günü açılıyor. Açılıştan önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklamalarda bulundu.
Kurum'un açıklamalarından satır başları:
Finans Merkezi'nin içerisinde, Kongre merkezimiz var. 30 bin metrekare büyüklüğünde 5 yıldızlı bir otelimiz var. 26 bin 500 kapasiteli bir otoparkımız var. Burada hem çalışan hem de gelecek misafirleri de düşündüğümüzde 100 bin kişiyi ağırlayacak bir merkezden bahsediyoruz.
İçerisinde, akademi ve araştırma merkezimiz yer alıyor. Dünya standartlarında bir eğitim merkezi olacak. Bu eğitim sayesinde finans alanında ihtiyaçlara yönelik katkı sağlayacak.
2 bin 100 kişi kapasiteli kongre merkezi de aynı işlevi görecek. Burada kültrel sanatsal etkinlikler yapacak. Şirketler kendilerini tanıtacaklar. Finansın her türlü sorunun tartışıldığı görüşüldüğü bir merkez haline gelecek.
İçindeki 400 yatak kapasiteli 5 yıldızlı bir otel mevcut.
2 gün sonra hem İstanbulumuza hem de memleketimize İstanbul Finans Merkezi'ni kazandırmış olacağız. Tüm zamanların en gözde şehri İstanbul için çok önemli olduğunu düşündüğümüz bir proje. Biz de bu manada çok heyecanlıyız. 10 yıl uğraştığımız, 65 milyar lira yatırım değerine sahip.