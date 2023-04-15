SON DAKİKA | İstanbul Finans Merkezi için geri sayım! Bakan Kurum: 17 Nisan’da açılıyor

İstanbul Finans Merkezi, 17 Nisan Pazartesi günü açılıyor. Açılıştan önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklamalarda bulundu.

Kurum'un açıklamalarından satır başları:

Finans Merkezi'nin içerisinde, Kongre merkezimiz var. 30 bin metrekare büyüklüğünde 5 yıldızlı bir otelimiz var. 26 bin 500 kapasiteli bir otoparkımız var. Burada hem çalışan hem de gelecek misafirleri de düşündüğümüzde 100 bin kişiyi ağırlayacak bir merkezden bahsediyoruz.