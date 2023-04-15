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Giriş Tarihi: 15.4.2023 11:47 Son Güncelleme: 15.4.2023 12:11

SON DAKİKA | İstanbul Finans Merkezi için geri sayım! Bakan Kurum: 17 Nisan'da açılıyor

İstanbul Finans Merkezi, 17 Nisan Pazartesi günü açılıyor. Açılıştan önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklamalarda bulundu. 10 yıldır üzerinde çalışılan bir proje olduğunun altını çizen Bakan Kurum, İstanbul Finans Merkezi'nde yer alacak detayları da açıkladı. Bu önemli projenin hayata geçmesi konusunda kritik bir rol üstlenen Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde İstanbul'un finans merkezi olmasının düşünce temelini atmıştı. Projeyle özel olarak ilgilenen Berat Albayrak, 2020 yılında verdiği bir mesajda, "İstanbul'a 'Finans Merkezi' olmak çok yakışacak" sözlerini kullanmıştı.

SON DAKİKA | İstanbul Finans Merkezi için geri sayım! Bakan Kurum: 17 Nisan’da açılıyor

İstanbul Finans Merkezi, 17 Nisan Pazartesi günü açılıyor. Açılıştan önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklamalarda bulundu.

Kurum'un açıklamalarından satır başları:
Finans Merkezi'nin içerisinde, Kongre merkezimiz var. 30 bin metrekare büyüklüğünde 5 yıldızlı bir otelimiz var. 26 bin 500 kapasiteli bir otoparkımız var. Burada hem çalışan hem de gelecek misafirleri de düşündüğümüzde 100 bin kişiyi ağırlayacak bir merkezden bahsediyoruz.

İçerisinde, akademi ve araştırma merkezimiz yer alıyor. Dünya standartlarında bir eğitim merkezi olacak. Bu eğitim sayesinde finans alanında ihtiyaçlara yönelik katkı sağlayacak.

2 bin 100 kişi kapasiteli kongre merkezi de aynı işlevi görecek. Burada kültrel sanatsal etkinlikler yapacak. Şirketler kendilerini tanıtacaklar. Finansın her türlü sorunun tartışıldığı görüşüldüğü bir merkez haline gelecek.

İçindeki 400 yatak kapasiteli 5 yıldızlı bir otel mevcut.

2 gün sonra hem İstanbulumuza hem de memleketimize İstanbul Finans Merkezi'ni kazandırmış olacağız. Tüm zamanların en gözde şehri İstanbul için çok önemli olduğunu düşündüğümüz bir proje. Biz de bu manada çok heyecanlıyız. 10 yıl uğraştığımız, 65 milyar lira yatırım değerine sahip.

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SON DAKİKA | İstanbul Finans Merkezi için geri sayım! Bakan Kurum: 17 Nisan'da açılıyor
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